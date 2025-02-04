УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
04.02.2025

В Екатеринбурге утвердили новую площадку КРТ

УрБК, Екатеринбург, 04.02.2025. В Екатеринбурге утвердили новую площадку КРТ. Соответствующий документ подписал глава уральской столицы Алексей Орлов, сообщает департамент информполитики города.

Новая площадка программы «Комплексное развитие территорий» состоит из двух несмежных частей. Первая — в границах пер. Шадринского и ул. Блюхера (9 тыс. кв. м), а вторая — около пересечения пер. Базового и Сибирского тракта (3,6 тыс. кв.м). На первой территории возведут новые жилые дома вместо аварийных, построят детсад на 100 мест и теннисный корт. Второе пространство планируется благоустроить, сделав точкой притяжения для жителей района. Право на застройку новой площадки будет разыграно на аукционе.

Отметим, что с 2022 года по программе комплексного развития территорий в городе было инициировано 12 проектов жилой и восемь нежилой застройки.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
23.01.2025 В Екатеринбурге построят новый квартал на месте промзоны у ЦПКиО

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2025. В Екатеринбурге построят новый квартал на месте промзоны у ЦПКиО. Городские власти ...

18.10.2024 В Екатеринбурге на торги выставлен участок КРТ в границах улиц Московской и Гурзуфской

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении аукциона на право освоить очередную площадку ...

18.10.2024 В Екатеринбурге на торги выставлен участок КРТ в границах улиц Московской и Гурзуфской

УрБК, Екатеринбург, 18.10.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении аукциона на ...

20.09.2024 В Екатеринбурге в рамках КРТ в районе улиц Московской и Гурзуфской построят новые жилые дома

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2024. В Екатеринбурге в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) на участке ...

04.09.2024 Власти Екатеринбурга опубликовали проект решения о комплексном развитии двухконтурной территории

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2024. Администрация Екатеринбурга опубликовала проект решения о комплексном развитии ...

Популярные новости
17.01.2025В Академическом районе Екатеринбурга на Крещение установят безопасную иордань и привезут для верующих православную святыню10.01.2025Ледовый городок в Академическом районе Екатеринбурга за период новогодних каникул посетило порядка 50 тыс. человек10.01.2025Свердловская область в 2024 году нарастила налоговые отчисления в консолидированный бюджет РФ на 9,1%15.01.2025В Свердловской области самыми высокооплачиваемыми профессиями в 2024 году стали топ-менеджеры и ИТ-специалисты09.01.2025Гендиректор девелопера Академического района Екатеринбурга Сергей Ланцов принял участие в акции «Елка желаний»
Архив новостей
Февраль 2025 (83)
Январь 2025 (473)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Сентябрь 2024 (699)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18