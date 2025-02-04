В Екатеринбурге утвердили новую площадку КРТ

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2025. В Екатеринбурге построят новый квартал на месте промзоны у ЦПКиО. Городские власти ...18.10.2024 В Екатеринбурге на торги выставлен участок КРТ в границах улиц Московской и Гурзуфской
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении аукциона на право освоить очередную площадку ...18.10.2024 В Екатеринбурге на торги выставлен участок КРТ в границах улиц Московской и Гурзуфской
УрБК, Екатеринбург, 18.10.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении аукциона на ...20.09.2024 В Екатеринбурге в рамках КРТ в районе улиц Московской и Гурзуфской построят новые жилые дома
УрБК, Екатеринбург, 20.09.2024. В Екатеринбурге в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) на участке ...04.09.2024 Власти Екатеринбурга опубликовали проект решения о комплексном развитии двухконтурной территории
УрБК, Екатеринбург, 04.09.2024. Администрация Екатеринбурга опубликовала проект решения о комплексном развитии ...