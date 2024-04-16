«Атомстройкомплекс» построит в Железнодорожном районе Екатеринбурга новый образовательный центр

УрБК, Екатеринбург, 16.04.2024. В границах улиц Парина — Академика Ландау — Амундсена на юге Академического района ...10.04.2024 «Атомстройкомплекс» создал проект новой школы в микрорайоне Краснолесье Екатеринбурга для 1 тыс. учеников
УрБК, Екатеринбург, 10.04.2024. Специалисты компании «Атомстройкомплекс» создали проект новой школы в микрорайоне ...13.03.2024 Компания «Атомстройкомплекс» построит на Эльмаше новую школу и два детских сада почти на 1,5 тыс. мест
УрБК, Екатеринбург, 13.03.2024. Компания «Атомстройкомплекс» в рамках редевелопмента территории в границах улиц ...18.10.2023 Компания «Атомстройкомплекс» в декабре 2023 года завершит строительство школы № 41 в Верх-Исетском районе Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 18.10.2023. В декабре 2023 года компания «Атомстройкомплекс» завершит строительство школы №41 в ...19.12.2018 В Академическом районе Екатеринбурга откроют второй корпус детского сада № 119
УрБК, Екатеринбург, 19.12.2018. Торжественное открытие второго здания детского сада № 19 в Академическом районе ...