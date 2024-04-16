Изображение предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

УрБК, Екатеринбург, 01.07.2024. Компания «Атомстройкомплекс» построит в Железнодорожном районе Екатеринбурга новый образовательный центр. Он объединит существующее здание школы № 208, новый корпус на 400 мест и корпус для детского сада на 80 мест. На сегодняшний день ведется разработка проектной документации — новые здания здесь появятся в 2027 году, сообщает пресс-служба девелопера.«На улицу Гражданскую выходит старый, существующий корпус школы — новый появится позади него, в глубине квартала. Это будет светлое пятиэтажное здание, с яркими акцентными деталями на фасаде. Между новым и существующим корпусами появится дополнительное закрытое пространство с площадками для отдыха и активных игр, У нас огромный опыт проектирования и строительства образовательных учреждений, поэтому в проекте мы реализуем самые передовые, лучшие практики», — рассказала директор по проектированию компании «Атомстройкомплекс» Екатерина Спирина.В новом корпусе будут заниматься ученики 5-11 классов, в нем также появятся библиотека, актовый зал на 162 места, спортивный зал с душевыми и раздевалками. С существующим зданием школы № 208 новый корпус будет соединен переходом. Здесь предусмотрены отдельные входные группы для учеников детского сада и школы, большой процент остекления, светлые рекреации и классы. Объект будет передан заказчику — Управлению капитального строительства Екатеринбурга под ключ — с чистовой отделкой, мебелью и оборудованием.Помимо зданий, девелопер создаст соответствующую инфраструктуру на прилегающей территории: рядом со школой появятся баскетбольная и волейбольная площадки, беговая дорожка на 80 м, а также площадки для отдыха для разных возрастных групп. Более 30% территории, не занятой площадками, будет озеленено: здесь высадят цветы, травы и кустарники, которые обеспечат непрерывное цветение.