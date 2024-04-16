УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 15:41

«Атомстройкомплекс» построит в Железнодорожном районе Екатеринбурга новый образовательный центр

УрБК, Екатеринбург, 01.07.2024. Компания «Атомстройкомплекс» построит в Железнодорожном районе Екатеринбурга новый образовательный центр. Он объединит существующее здание школы № 208, новый корпус на 400 мест и корпус для детского сада на 80 мест. На сегодняшний день ведется разработка проектной документации — новые здания здесь появятся в 2027 году, сообщает пресс-служба девелопера.

«Атомстройкомплекс» построит в Железнодорожном районе Екатеринбурга новый образовательный центр
Изображение предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

«На улицу Гражданскую выходит старый, существующий корпус школы — новый появится позади него, в глубине квартала. Это будет светлое пятиэтажное здание, с яркими акцентными деталями на фасаде. Между новым и существующим корпусами появится дополнительное закрытое пространство с площадками для отдыха и активных игр, У нас огромный опыт проектирования и строительства образовательных учреждений, поэтому в проекте мы реализуем самые передовые, лучшие практики», — рассказала директор по проектированию компании «Атомстройкомплекс» Екатерина Спирина.

В новом корпусе будут заниматься ученики 5-11 классов, в нем также появятся библиотека, актовый зал на 162 места, спортивный зал с душевыми и раздевалками. С существующим зданием школы № 208 новый корпус будет соединен переходом. Здесь предусмотрены отдельные входные группы для учеников детского сада и школы, большой процент остекления, светлые рекреации и классы. Объект будет передан заказчику — Управлению капитального строительства Екатеринбурга под ключ — с чистовой отделкой, мебелью и оборудованием.

Помимо зданий, девелопер создаст соответствующую инфраструктуру на прилегающей территории: рядом со школой появятся баскетбольная и волейбольная площадки, беговая дорожка на 80 м, а также площадки для отдыха для разных возрастных групп. Более 30% территории, не занятой площадками, будет озеленено: здесь высадят цветы, травы и кустарники, которые обеспечат непрерывное цветение.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
16.04.2024 «Атомстройкомплекс» построит в Академическом районе Екатеринбурга новый жилой квартал с видом на реку

УрБК, Екатеринбург, 16.04.2024. В границах улиц Парина — Академика Ландау — Амундсена на юге Академического района ...

10.04.2024 «Атомстройкомплекс» создал проект новой школы в микрорайоне Краснолесье Екатеринбурга для 1 тыс. учеников

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2024. Специалисты компании «Атомстройкомплекс» создали проект новой школы в микрорайоне ...

13.03.2024 Компания «Атомстройкомплекс» построит на Эльмаше новую школу и два детских сада почти на 1,5 тыс. мест

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2024. Компания «Атомстройкомплекс» в рамках редевелопмента территории в границах улиц ...

18.10.2023 Компания «Атомстройкомплекс» в декабре 2023 года завершит строительство школы № 41 в Верх-Исетском районе Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 18.10.2023. В декабре 2023 года компания «Атомстройкомплекс» завершит строительство школы №41 в ...

19.12.2018 В Академическом районе Екатеринбурга откроют второй корпус детского сада № 119

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2018. Торжественное открытие второго здания детского сада № 19 в Академическом районе ...

Популярные новости
07.06.2024На Среднем Урале стоимость минимального набора продуктов питания за четыре года выросла на 1,6 тыс. рублей03.06.2024Предложение подержанных машин из КНР выросло в РФ на 71,6% весной 2024 года05.06.2024Свердловчане взяли 15 тыс. жилищных кредитов21.06.2024Свердловский облсуд оставил под стражей главу регионального филиала паспортно-визового сервиса МВД России Александра Луканина05.06.2024Дмитрий Тортев о проблемах с безопасностью маркетплейсов
Архив новостей
Июль 2024 (60)
Июнь 2024 (632)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18