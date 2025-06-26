В Екатеринбурге в жилом районе «Изумрудный бор» на Эльмаше завершено строительство детского сада на 300 мест

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2025. В Екатеринбурге с 2021 по 2024 год за счет строительства и комплексного капитального ...04.03.2024 В Железнодорожном районе Екатеринбурга построят два детских сада на 650 мест
УрБК, Екатеринбург, 04.03.2024. В Железнодорожном районе Екатеринбурга в ближайшие годы будет построено два детских ...12.11.2015 В Екатеринбурге до конца года все дети до 7 лет будут обеспечены местами в детских садах
УрБК, Екатеринбург, 12.11.2015. В Екатеринбурге в срок до 1 января 2016 года все дети в возрасте от 3 до 7 лет будут ...08.09.2015 На Эльмаше появится детский сад на 275 мест
УрБК, Екатеринбург, 08.09.2015. Администрация Екатеринбурга получила положительное заключение государственной ...29.10.2013 В Екатеринбурге на ул. Пехотинцев откроется новый детский сад
УрБК, Екатеринбург, 29.10.2013. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб 30 октября откроет новое дошкольное ...