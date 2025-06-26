В Екатеринбурге в жилом районе «Изумрудный бор» на Эльмаше завершено строительство детского сада на 300 мест

В Екатеринбурге с 2021 по 2024 год введено в эксплуатацию 20 школ на 30 тыс. мест

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2025. В Екатеринбурге с 2021 по 2024 год за счет строительства и комплексного капитального ...