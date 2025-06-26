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В Екатеринбурге в жилом районе «Изумрудный бор» на Эльмаше завершено строительство детского сада на 300 мест

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2025. В Екатеринбурге в жилом районе «Изумрудный бор» на Эльмаше завершено строительство детского сада на 300 мест. До конца осени откроются еще два детских сада, об этом заявил в личном Telegram-канале глава города Алексей Орлов.

«На Эльмаше завершено строительство детского сада на 300 мест. Трехэтажное здание вместит 12 групп, 3 из которых — ясельные. Условия самые комфортные: для ребят будут оборудованы спортивный и музыкальный залы, медицинский и логопедический кабинеты, игровые площадки», — сообщил А. Орлов, подчеркнув, что на достигнутом власти города останавливаться не собираются.

Так, до наступления осени будет отремонтирован капитально детский сад на 60 мест на улице Шейнкмана, 30а, и откроется еще один детсад — на улице Мира, 38а и 40а, рассчитанный на двести человек.

А. Орлов напомнил, что с 2021 года количество мест в детских садах выросло более чем на 4 тыс. Все дети от 3 до 7 лет на сегодняшний день обеспечены местами в детсадах.

Ранее он сообщал, что в Екатеринбурге с 2021 по 2024 год за счет строительства и комплексного капитального ремонта введено в эксплуатацию 20 школ на 30 тыс. мест. Общее количество мест в городских школах выросло на 27,2%.
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