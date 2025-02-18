В Екатеринбурге с 2021 по 2024 год введено в эксплуатацию 20 школ на 30 тыс. мест

УрБК, Екатеринбург, 18.02.2025. В Екатеринбурге за 2024 год выдали разрешения на строительство 2,8 млн кв. м жилья, что ...28.02.2024 На 1,6 млрд рублей увеличено финансирование строительства школ и детских садов в Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 28.02.2024. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев распорядился увеличить финансирование ...16.08.2022 В Екатеринбурге до конца года достроят две новые школы
УрБК, Екатеринбург, 16.08.2022. В Екатеринбурге до конца 2022 года будут достроены две новые школы. Это образовательный ...25.11.2019 Администрация Екатеринбурга планирует сдавать по три-четыре школы в год
УрБК, Екатеринбург, 25.11.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский в эфире программы «События. Акцент» ...04.12.2014 В Екатеринбурге в 2015 году будет реконструировано восемь школ
УрБК, Екатеринбург, 04.12.2014. В список школ для проведения в 2015 году работ по проектированию их реконструкции вошло ...