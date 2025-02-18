В Екатеринбурге с 2021 по 2024 год введено в эксплуатацию 20 школ на 30 тыс. мест

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2025. В Екатеринбурге с 2021 по 2024 год за счет строительства и комплексного капитального ремонта введено в эксплуатацию 20 школ на 30 тыс. мест. Общее количество мест в городских школах выросло на 27,2 %. Об этом заявил глава города Алексей Орлов, сообщает пресс-служба горадминистрации.



Так, в 2024 году начала работу школа № 41, первая в Екатеринбурге, построенная по концессии. Также построены еще 3 школы: № 133 на 1 200 мест в Академическом районе, школа № 300 «Перспектива» по улице Рощинской и школа № 314 по улице Советской. В здании 314-й школы в марте этого года состоялся масштабный образовательный международный форум «Е-Хаб».



«Каждая новая школа построена по уникальному проекту и является не просто учебным заведением, а образовательно-культурным центром не только для школьников, но и для всех районных жителей», — сказал А. Орлов.



Он напомнил, что по итогам прошлого года 3 школы Екатеринбурга вошли в топ-100 лучших школ России. В целом, в общероссийский рейтинг было включены 22 екатеринбургских школы.



Стоит отметить, что несмотря на полную обеспеченность образовательными учреждениями, власти города не прекращают работу в этом направлении. В текущем году ведется строительство здания для гимназии «Арт-Этюд», а также школы на 1, 5 тыс. мест в квартале улиц Щорса-Машинной.