В Екатеринбурге открыли три социальных объекта

В Екатеринбурге успешно развивается социальная инфраструктура. В канун Дня города глава уральской столицы Алексей Орлов открыл сразу три новых объекта, среди которых первый муниципальный кванториум, новое здание детского сада и обновленная библиотека. Об этом сообщает департамент информполитики горадминистрации.«Традиционно накануне Дня города Екатеринбург делает и принимает подарки для себя и жителей. Первый муниципальный кванториум — один из них. Здание, где расположился технопарк, ранее было частью нашей системы дополнительного образования. Сегодня оно капитально отремонтировано и вновь готово принять ребят. Тут появились семь «квантумов»: промышленный дизайн, космическое моделирование, прототипирование, робототехника — все это самые востребованные сегодня инженерно-технические специальности», — рассказал градоначальник.Он также добавил, что кванториум является эффективным механизмом бесшовной профориентации. Его необходимость для города продиктована тем, что Екатеринбург, как флагман региона, активно развивает различные инновационные отрасли, такие как точное машиностроение и авиастроение. Для подготовки специалистов в этих отраслях с самого детства необходимо наличие специализированных площадок. Одной из таких и станет кванториум.Технопарк расположился в капитально отремонтированном здании на ул. Луначарского. Его площадь составляет 350 кв. м. Он способен вместить 450 учеников, обучением которых займутся 24 преподавателя, прошедших соответствующую профилю подготовку.Отметим, что среди партнеров кванториума, которые имеются по каждому направлению подготовки, числятся крупные уральские компании: НПО «Автоматика», экосистема «Космос», НПП «Старт», завод им. Калинина. Благодаря этому партнерству ученики смогут получать самые востребованные навыки и знания. Особое внимание уделяется инженерным специальностям. Для обучения таких специалистов кванториум оснащен уникальной техникой, в частности, 3D-принтерами, станками, VR-оборудованием.Сам технопарк работает на базе лицея № 110. При этом поступление в него доступно всем желающим молодым людям на конкурсной основе. Свои двери для учеников новое образовательное учреждение откроет 1 сентября.Кроме того, с начала сентября приступит к работе новый корпус детского сада № 114 в Ленинском районе на ул. Шейнкмана. Он тоже стал подарком Екатеринбургу ко Дню города, и градоначальник Алексей Орлов принял участие в его открытии.«Здесь есть все необходимое: благоустроенная территория, оборудованная спортивными площадками, медицинский кабинет, пищеблок, три просторные группы по 20 человек. Это долгожданный объект для жителей Ленинского района и прекрасный подарок ко Дню города», — отметил А. Орлов.Корпус открывается после капитального ремонта, проведенного по решению администрации, вернувшей объект в систему дошкольного образования после того, как долгое время он не использовался по назначению. Само здание — двухэтажное, способно вместить 60 детей. Его общая площадь составляет около 650 кв. м. Это третье здание детского сада, оно предназначено для дошкольного обучения детей от 1 года до 3 лет и оснащено самым современным оборудованием, в том числе системой безопасности.Еще одним важным объектом, недавно открытым А. Орловым, стала обновленная детская библиотека № 18, расположенная на ул. Менделеева в Кировском районе. Ее модернизация прошла в рамках стратегического проекта «Библиотека XXI века». В здании проведено техническое переоснащение, создана безбарьерная среда и комфортные условия для юных читателей.«Кроме традиционного книгочтения здесь применены самые современные технологии: обеспечен доступ к электронной Президентской библиотеке, к Российской национальной библиотеке, к Российской национальной детской библиотеке. Здесь представлено все собрание книг нашего земляка — писателя Владислава Крапивина. Его произведения будут интересны любому поколению детей. Есть отдельное направление, посвященное великому химику Дмитрию Менделееву», — отметил А. Орлов.Также в библиотечном пространстве сейчас реализуется ряд проектов просветительского и обучающего характера, направленных на развитие разных возрастных групп.В частности, проект «Сокровища слова — детям» будет знакомить дошкольников и младших школьников с уникальными редкими изданиями детской литературы через интерактивные лекции, мастер-классы и игровые занятия, увлекая их в мир чтения и истории книгопечатания.Мастерская проектной деятельности «Повелители проектов» предложит школьникам 3-8 классов освоить современные творческие форматы: блоги, подкасты, квесты. Это поможет развить коммуникативные и исследовательские навыки, выходящие за рамки школьной программы.Еженедельные тематические занятия «Умная продленка» обеспечат детям, не посещающим дополнительные секции, интересное и познавательное времяпрепровождение, посвященное науке, культуре и играм.Можно констатировать, что каждый из трех социальных объектов, открытых Алексеем Орловым, играет важную роль в городской инфраструктуре. Представители городских властей подчеркнули, что усилия по развитию социальной сферы Екатеринбурга будут продолжены.