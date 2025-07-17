УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 09:46

В Екатеринбурге открыли первый муниципальный кванториум

УрБК, Екатеринбург, 13.08.2025. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов открыл первый в уральской столице муниципальный кванториум. Градоначальник сообщил, что технопарк является подарком для местных жителей на День города, передает департамент информполитики Екатеринбурга.

Кванториум площадью 350 кв. м разместили в капитально отремонтированном здании на ул. Луначарского. Он будет работать на базе лицея № 110.

«Здание, где расположился технопарк, ранее было частью нашей системы дополнительного образования. Сегодня оно капитально отремонтировано и вновь готово принять ребят. Тут появились семь «квантумов»: промышленный дизайн, космическое моделирование, прототипирование, робототехника — все это самые востребованные сегодня инженерно-технические специальности», — заявил А. Орлов.

Он отметил, что у юных екатеринбуржцев должна быть возможность реализоваться в инженерных специальностях. Именно для этого новый технопарк оснащен 3D-принтерами, станками и VR-оборудованием.

«Для Екатеринбурга как флагмана региона, где активно развиваются точное машиностроение, авиастроение, необходимы площадки, способные с малых лет подготавливать специалистов», — добавляет глава города.

В учреждении смогут обучаться 450 детей. Порядка 24 педагогов, прошедших профильную подготовку, будут преподавать не только лицеистам, но и всем желающим юным екатеринбуржцам, которые пройдут конкурсный отбор. Технопарк начнет работу с 1 сентября.
