Ученики школы паблик-арта «ЧО» будут создавать общественное пространство для летнего парка «Уралмаш» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 20.07.2023. Жители Екатеринбурга в возрасте от 13 до 16 лет смогут нарисовать свое видение города в ...06.07.2023 В Екатеринбурге при поддержке паблик-арт-программы «ЧО» выпустили коллекцию вещей из переработанных материалов
УрБК, Екатеринбург, 06.07.2023. В Екатеринбурге паблик-арт-программа «ЧО» от группы компаний «Атомстройкомплекс» и ...30.06.2023 Организаторы паблик-арт-программы «ЧО» в Екатеринбурге из старых игрушек создадут ресайкл-проект «Надувательство»
УрБК, Екатеринбург, 30.06.2023. Организаторы паблик-арт-программы «ЧО» приглашают жителей Екатеринбурга сдать старые ...13.07.2022 В рамках фестиваля «ЧО» будет организована Уральская школа паблик-арта
УрБК, Екатеринбург, 13.07.2022. В рамках фестиваля «ЧО» будет организована Уральская школа паблик-арта, предназначенная ...09.02.2021 В Екатеринбурге завершился фестиваль паблик-арта, посвященный 25-летию «Атомстройкомплекса»
УрБК, Екатеринбург, 09.02.2021. В Екатеринбурге завершился фестиваль паблик-арта «ЧО», посвященный 25-летию компании ...