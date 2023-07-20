Ученики школы паблик-арта «ЧО» будут создавать общественное пространство для летнего парка «Уралмаш» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2023. Ученики школы паблик-арта «ЧО» примут участие в создании общественного пространства для летнего парка «Уралмаш» в Екатеринбурге. Сейчас организаторы набирают в проектных мастерских участников в возрасте от 12 до 16 лет, сообщает пресс-служба проекта.



Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Организатором выступает компания «Атомстройкомплекс» при участии Уральского филиала ГМИИ им. А. С. Пушкина и АНО «Стандарт 2.0».



Помощь в создании эскизов подросткам окажут московские архитекторы и преподаватели образовательной мастерской «Драконпроект». Вместе с учениками школы они проведут исследование городского пространства. Обновленную локацию в парке можно будет увидеть уже в сентябре.



Руководитель паблик-арт-программы «ЧО» и креативный директор компании «Атомстройкомплекс» Никита Харисов отметил, что вовлечение в развитие городского пространства подростков является одной из важных задач проекта.



«Вовлечение подростков в развитие родного района через паблик-арт — одна из самых наших амбициозных и важных задач, ведь именно с подростками мы начинаем строить свои планы на будущее, осознаем связь с районом. Хотим, чтобы ребята получили новый опыт и смогли наглядно увидеть его результаты», — сказал Никита Харисов.



Занятия для подростков будут проходить с 26 по 30 июля с 10.30 до 15.00 в корпусе РГППУ на улице Машиностроителей, 2. Участие в мастерской бесплатное, но по предварительной регистрации.