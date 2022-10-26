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Вчера, 15:20

Администрация Екатеринбурга запустила опрос о благоустройстве парка «Уралмаш»

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2023. Администрация Екатеринбурга запустила опрос, посвященный благоустройству летнего парка «Уралмаш». Он продлится до 28 августа 2023 года.

Горожане смогут поделиться своим мнением о том, какие элементы инфраструктуры и благоустройства требуются парку. Также в ходе опроса можно поделиться мнением, какие виды покрытия были бы предпочтительнее для тротуаров и детских зон.

Напомним, что летний парк «Уралмаш» победил по итогам голосования по выбору объектов благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС). Это пространство набрало 85 тыс. 378 голосов, что составило 61% от общего количества проголосовавших.

Проект благоустройства летнего парка разработала и передала городу компания «Атомстройкомплекс», которая реализует в этом районе проект по обновлению городской среды и возводит на месте ветхих и аварийных домов жилой квартал «Северное сияние». На территории парка планируется обновить дорожки, организовать зоны тихого отдыха для взрослых, детские и спортивные площадки, установить арт-объекты, сделать освещение, скамейки и урны. Также проект предусматривает дополнительные входные группы для транзитного прохода через парк от остановок общественного транспорта к жилым домам.

Отметим, что уже в этом году участие в организации общественного пространства для летнего парка «Уралмаш» в Екатеринбурге примут ученики школы паблик-арта «ЧО». Помощь в создании эскизов подросткам окажут московские архитекторы и преподаватели образовательной мастерской «Драконпроект». Вместе с учениками школы они проведут исследование городского пространства. Обновленную локацию в парке можно будет увидеть уже в сентябре.
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