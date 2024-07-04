Фото предоставлено пресс-службой «МегаФона»

УрБК, Екатеринбург, 24.06.2025. «МегаФон» запустил сервис для записи телефонных разговоров. Оператор внедрил функцию, позволяющую с помощью виртуального помощника «Ева» записывать все входящие и исходящие звонки. Впоследствии их можно прослушать или скачать аудиофайл на свой смартфон. Об этом сообщает пресс-служба телекоммуникационной компании.«Это актуальная функция для тех, кто регулярно находится на связи с коллегами или близкими и не успевает зафиксировать важную информацию. Кроме того, каждый из нас сталкивался с ситуацией, когда необходимо что-то срочно записать и нет возможности попросить собеседника продублировать информацию в сообщении. Новый сервис решает эти проблемы. Вся информация о разговорах находится в приложении «МегаФона», что обеспечивает конфиденциальность данных», — говорит коммерческий директор «МегаФона» Дмитрий Рудских.Опция активируется в разделе «Ева+», после чего все разговоры будут записываться в автоматическом режиме. Там же абонент сможет подключить автоинформирование собеседника — в самом начале разговора его участники услышат уведомление о том, что идет запись. Аудиофайлы будут храниться исключительно в приложении «МегаФона» и доступ к ним будет только у самого абонента, что обеспечивает полную конфиденциальность. Найти все записи можно в специальном хранилище «Евы+» — оно вмещает один гигабайт файлов, что эквивалентно более чем 35 часам разговоров.Отметим, что «МегаФон» запустил голосового ассистента Еву в июле 2021 года. Сейчас к ней подключены более 11 млн клиентов «МегаФона». Ева может отвечать на звонки вместо абонента, если он не отвечает или занят, указывать во время входящего звонка с незнакомого номера категорию звонящего, уведомлять о попытке подключения платной подписки, а также блокировать звонки от целых категорий компаний, которые выбрал абонент. Расширенный функционал «Евы+» включает возможность выбрать номера, на которые клиент всегда хотел бы отвечать сам, указать причину неответа, выбрать образ и голос помощника, а также активировать режим «не беспокоить» — в этом случае «Ева+» будет отвечать на все звонки без исключения.