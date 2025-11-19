ГлавнаяНовости дня
19 ноября 202514:12

Свердловчане стали чаще пользоваться услугами виртуального секретаря

Фото предоставлено пресс-службой МегаФона, Фотограф: Евгений Поторочин

УрБК, Екатеринбург, 19.11.2025. В Свердловской области летний сезон 2025 года для виртуальных секретарей оказался наиболее загруженным. Об говорится в исследовании оператора «МегаФон».

Виртуальные секретари становятся все более востребованы среди россиян. Так, во II квартале этого года Ева-секретарь отвечала на звонки на 11,5% чаще, а в третьем — на 13% чаще, чем в первом. С начала года показатель вырос на 22%, а подключать секретаря в этот период абоненты стали на 10% активнее.

При этом самыми «болтливыми» стали летние месяцы: секретарь каждого абонента принимал входящие летом на 12% чаще, чем в другие месяцы года, а август стал рекордсменом — Ева отвечала на звонки на 16% чаще. Вероятно, это можно объяснить сезоном отпусков, когда абоненты избегают телефонного общения, особенно по рабочим вопросам.

В среднем на каждого абонента, подключившего виртуального секретаря, приходится 44 звонка в месяц. Услугу чаще подключают мужчины (53%), большинство пользователей — старше 35 лет. Самые популярные персонажи секретаря — базовый образ Евы, а также Макс и Ева Тренди. Главные ценители услуги проживают в Москве и области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Самарской области, Республике Башкортостан и Краснодарском крае.

Голосовой ассистент Ева был запущен в июле 2021 года. Кроме ответа на звонок вместо абонента, она умеет указывать категорию звонящего, уведомлять о попытке подключения платной подписки, а также блокировать нежелательные звонки. Клиент сам может выбрать какой персонаж будет отвечать звонящим, а также какие категории звонков он не хочет получать. Среди возможностей опции — запись разговора Евы с собеседником, отправка записи в чат-бот и ее расшифровка. С начала года Ева заблокировала 250 млн спам-звонков.

В январе «МегаФон» представил новую функцию Евы «Защита близких», которая принудительно разрывает мошеннические звонки в процессе разговора и информирует родственников о таких попытках дозвона. С начала года число организаторов услуги «Защита близких» увеличилось в 21 раз.

