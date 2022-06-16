«МегаФон» сделал виртуального секретаря «Агент Ева» доступным для всех абонентов

УрБК, Москва, 01.09.2022. Виртуальный секретарь «Агент Ева» стал доступен всем абонентам «МегаФона». Бесплатный сервис, не имеющий аналогов в России, может блокировать нежелательные вызовы, предупреждать о потенциально опасных сайтах, отвечать на пропущенные звонки. Функционал настраивается в зависимости от потребностей конкретного пользователя в личном кабинете, сообщает пресс-служба мобильного оператора.
Благодаря искусственному интеллекту «Агент Ева» при поступлении важного звонка уточнит детали, например, выяснит у собеседника, в какое время абонент может перезвонить или где забрать заказ из интернет-магазина. Текстовая расшифровка разговора и аудиозапись диалога приходят в приложение «МегаФона».
Кроме того, «Агент Ева» с высокой точностью выявляет спамеров, используя для этого постоянно обновляемую базу из сотен тысяч телефонных номеров, созданную с помощью Big Data.
Сервис сделает безопаснее для абонента серфинг в интернете. При попытке перейти по ссылке, ведущей на фишинговый сайт, «Агент Ева» предупредит пользователя, что злоумышленники пытаются получить доступ к его конфиденциальным данным.
Все три основные опции будут доступны при подключении «Агента Евы» по умолчанию, но при желании абонент может настраивать функционал. У пользователя также есть возможность выбрать виртуального секретаря с мужским голосом — его зовут Максим.
«Работая над «Агентом Евой», мы делали ставку на комплексное решение. Теперь это не просто виртуальный секретарь, а защитник, с которым использование мобильной связи стало удобнее и безопаснее. С развитием технологий спамеры и мошенники находят все больше способов для обхода блокировок. Мы проанализировали более 400 млн звонков, поступивших абонентам с сомнительных номеров за 10 недель, и обнаружили новую категорию спам-ботов. Они делают до пяти раз больше звонков в сутки, а один номер вместо одного-двух месяцев используют всего день. Технические возможности позволяют нам выявлять и вносить их в спам-базу максимально оперативно, защищая клиентов от нежелательных вызовов», — отмечает коммерческий директор «МегаФона» Павел Тулубьев.
Статистика, собранная в ходе пилотного проекта, показала, что чаще всего россиянам поступают спам-звонки от банков (41%), коллекторов (16%) и микрокредитных организаций (14%). В топ-5 антирейтинга также входят опросы (6%) и предложения различных услуг (5%).
Впервые «МегаФон» предложил голосового помощника тестовой группе абонентов в июле прошлого года. Пилотный проект позволил учесть все потребности пользователей и максимально расширить функционал решения.
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