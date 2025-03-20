УрБК, Екатеринбург, 25.03.2025. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области одобрили законопроект о ...

Свердловские депутаты утвердили новые меры поддержки молодых семей с детьми

Заксобрание области согласовало меры поддержки для молодых родителей ...

Свердловские власти поддержат молодые семьи с детьми

По мнению Счетной палаты, расходы бюджета на жилье для молодых семей недостаточны

Ассигнования из федерального бюджета на обеспечение жильем молодых семей недостаточны, сообщила Счетная палата. На ...