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Сегодня, 15:08

Свердловские депутаты утвердили новые меры поддержки молодых семей с детьми

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области одобрили законопроект о введении в регионе новых мер поддержки молодых семей с детьми. Об этом сообщает региональный департамент информполитики.

В регионе появятся три новых инструмента господдержки. Так, женщины до 23 лет получат единовременную выплату 50 тыс. руб. на покупку детских товаров при рождении первенца с начала года. Молодым семьям компенсируют до 500 тыс. руб. на проценты по кредитам и ипотеке для покупки или строительства жилья. Студентам с новорожденными детьми возместят расходы на аренду жилья, максимум 15 тыс. руб. ежемесячно.

Напомним, что дополнительные меры социальной поддержки молодых родителей были анонсированыMy Webpage в ходе прямой линии с губернатором Евгением Куйвашевым.
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