Дороги выходят в срок

В Свердловской области в 2026 году продолжается масштабное обновление дорожной инфраструктуры: в регионе запланированы работы примерно на 300 км дорог, а общий объем дорожного фонда достиг 40,5 млрд руб. При этом основной акцент сделан не только на ремонте существующей сети, но и на крупных инфраструктурных проектах — расширении Екатеринбургской кольцевой автодороги, строительстве новых развязок и развитии дорог в муниципалитетах. О том, как изменилась дорожная сеть региона за последний год и какие объекты должны быть завершены в 2026 году, — в материале ИАА УрБК.

От ремонта к строительству

В 2025 году в Свердловской области было отремонтировано и реконструировано более 285 км автомобильных дорог общего пользования. Еще более 430 км дорожной сети были отремонтированы. Нормативное эксплуатационное состояние обеспечили на 42 объектах регионального значения и 75 объектах муниципальной дорожной сети.

На дорожное хозяйство в прошлом году направили 38,4 млрд руб. По данным областных властей, эти вложения позволили снизить уровень дорожно-транспортной аварийности на 11,5%, а долю дорог, соответствующих нормативным требованиям, увеличить до 63%.

Одновременно регион приступил к реализации проектов, которые должны изменить транспортную связанность отдельных территорий. В частности, продолжилось расширение Екатеринбургской кольцевой автодороги до шести полос, строительство новых транспортных развязок и крупных городских магистралей.

В 2026 году дорожная программа получила дальнейшее развитие. Работы запланированы на 74 объектах региональной и муниципальной сети: на 10 объектах предусмотрены строительство и реконструкция, на 12 — капитальный ремонт, еще на 52 — ремонт.

На обновление почти 113 км муниципальных дорог 24 территориям выделено более 7,5 млрд руб. В целом объем дорожного фонда региона в этом году составляет 40,5 млрд руб., в том числе 6,1 млрд руб. федеральных средств.

ЕКАД — главный проект

Одним из наиболее масштабных объектов остается реконструкция ЕКАД. Для Екатеринбурга кольцевая дорога имеет значение не только как городская транспортная артерия: она обеспечивает движение грузового и пассажирского транспорта в обход центральной части города и связывает основные направления Екатеринбургской агломерации.

Сейчас работы ведутся на участке с 10-го по 24-й км. Между улицей Высоцкого и Березовским трактом уже открыто движение по одному километру новых полос. На 10-м км транспорт переведен на новые полосы, одновременно продолжается строительство еще трех полос в обратном направлении.

На 12-м км ЕКАД возводится путепровод через теплосети. На транспортной развязке с дорогой на Новосвердловскую ТЭЦ специалисты устраивают буронабивные сваи под будущий путепровод. Еще один объект — надземный пешеходный переход возле пересечения кольцевой дороги с трассой Екатеринбург – Тюмень — готов примерно на 80%. Его оснастят подъемниками для маломобильных граждан, освещением и видеонаблюдением.

В 2026 году на одном из участков ЕКАД планируется открыть движение по всем шести полосам. Губернатор Свердловской области Денис Паслер рассчитывает ускорить завершение работ.

«Одной из самых масштабных задач, безусловно, является реконструкция автомобильной дороги вокруг Екатеринбурга. Уже рассказывал, что сейчас там активно идут работы. В этом году откроем движение на участке протяженностью 2,6 км по всем шести полосам. Уже запущено движение транспорта на участке между улицей Высоцкого и Березовским трактом, где построен один километр новых полос. Работы идут по графику, но считаю возможным ускорить процесс. Объект важный и с точки зрения пассажирского транспорта, и с точки зрения перевозок грузов и товаров. Будем стараться завершить его до сентября», — рассказал губернатор.

После завершения реконструкции пропускная способность северного полукольца должна вырасти, а транспортная связанность Екатеринбургской агломерации — улучшиться.

Новые развязки и дороги

Еще один крупный проект реализуется в Екатеринбурге — строительство развязки у концерна «Калина». Техническая готовность объекта составляет 86%, ввести его в эксплуатацию планируется до конца 2026 года.

В Нижнем Тагиле завершается строительство Черноисточинского шоссе и очистных сооружений для ливневых стоков. Движение по дороге уже открыто, окончание всех работ намечено на летний период.

В Верхней Пышме и Кировграде продолжается реконструкция улиц Александра Козицына и Кировградской. По этим объектам приняты решения, которые должны обеспечить завершение работ в 2026 году.

Таким образом, дорожная программа региона постепенно смещается от преимущественно ремонтных работ к комплексному преобразованию транспортной инфраструктуры. Наряду с приведением существующих дорог в нормативное состояние строятся новые полосы, путепроводы и развязки.

Что происходит в области

Значительная часть программы приходится на муниципалитеты. В Серовском муниципальном округе реконструируют километровый участок улицы Короленко. Проект рассчитан до ноября 2027 года. После завершения работ здесь появятся две полосы шириной по 3,5 м, тротуары, парковочные карманы, наружное освещение и ливневая канализация. Параллельно переобустраиваются сети водоснабжения и теплоснабжения.

В Сысерти комплексный ремонт пройдет на улицах Тимирязева и Ленина. В 2026 году здесь планируется обновить около 3 км дорожного полотна и обустроить 1 км тротуаров.

В Североуральске работы охватят улицы Ленина, Маяковского, Свердлова и Калинина в поселке Черемухово. Общая протяженность ремонта составит почти 4 км.

В Первоуральске уже завершен ремонт примерно 0,5 км дороги на плотине Верхнего пруда. До конца года в муниципалитете планируют привести в нормативное состояние еще около 2 км дорожной сети.

Вместе с дорогами обновляют транспорт

Изменения затрагивают не только автомобильные дороги. В 2025 году муниципалитеты получили 316 новых автобусов, Екатеринбург — 55 троллейбусов и 17 трамваев. Троллейбусный парк областного центра был обновлен на 100%.

Доля подвижного состава в нормативном состоянии в опорных населенных пунктах выросла с 25% до 41%. Одновременно в регионе продолжалась работа по развитию метро и городской транспортной инфраструктуры.

В результате дорожная кампания становится частью более масштабной задачи — формирования единой транспортной системы региона. В 2025 году на Среднем Урале уже были открыты участок трассы Дюртюли — Ачит и обход Богдановича на М-12, а в 2026 году основные усилия сосредоточены на крупных объектах Екатеринбургской агломерации и обновлении дорог в муниципалитетах.

При этом объем финансирования дорожного фонда в текущем году превышает прошлогодний показатель. Это позволяет одновременно продолжать ремонт существующей сети и реализовывать проекты, рассчитанные на увеличение пропускной способности дорог и повышение транспортной связанности территорий.