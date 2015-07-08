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В Первоуральске из-за коммунальной аварии без холодной воды остались более 54 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2023. В Первоуральске на Нижне-Сергинском водоводе вечером 18 октября произошла крупная коммунальная авария — сотни домов остались без холодной воды.

По данным прокуратуры Свердловской области, без холодного водоснабжения остались жители 646 многоквартирных домов, в которых проживает более 54 тыс. человек.

Утром 19 октября 2023 года глава города заявил, что авария устранена.

«Мы определили причину утечки и устранили ее. Приступили к заполнению водовода до деревни Калаты. Сейчас завершаются работы по устранению завоздушивания и регулировке работы насосов, заполняются постепенно трубы в городе. Давление нормализуется, контролируем ситуацию, водоснабжение будет стабилизировано. После запуска воды в дома, возможно временное изменение цвета ресурса из-за отключения водоснабжения», — сообщил глава города Игорь Кабец.

Напомним, что проблемы с водой в Первоуральске продолжаются уже не первый год — из-за поставки некачественной воды было возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 293 УК РФ «Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба».
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