В Первоуральске из-за коммунальной аварии без холодной воды остались более 54 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 08.07.2015. В Екатеринбурге из-за прорыва водовода на улице Бебеля без холодной воды остались две ...22.03.2013 В Первоуральске без холодной воды осталось 13 домов
УрБК, Екатеринбург, 22.03.2013. В Первоуральске произошла очередная коммунальная авария. В результате 13 ...18.03.2013 В Первоуральске без воды остались 17 жилых домов
УрБК, Екатеринбург, 18.03.2013. В Первоуральске 17 многоквартирных жилых домов остались без воды. Авария произошла на ...23.01.2013 Коммунальная авария в Красноуфимске до сих пор не ликвидирована
УрБК, Екатеринбург, 23.01.2013. Работы по ликвидации коммунальной аварии в Красноуфимске до сих пор продолжаются. ...22.01.2013 Три тысячи жителей Красноуфимска остались без холодной воды
УрБК, Екатеринбург, 22.01.2013. Крупная коммунальная авария произошла в Красноуфимске во вторник. 3 тыс. жителей города ...