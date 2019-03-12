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Сегодня, 10:22

Роспотребнадзор проведет лабораторные исследования воды в Первоуральске

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2023. После устранения аварии на Нижне-Сергинском водоводе, произошедшей вечером 18 октября, в результате которой сотни домов в Первоуральске остались без холодного водоснабжения, коммунальные службы вновь открыли подачу воды — с постепенным повышением давления. Об этом сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Управление Роспотребнадзора контролирует ситуацию — взяты пробы воды для лабораторного исследования питьевой воды из автоцистерн, задействованных в подвозе воды населению, а также водопроводной воды, которую начали подавать в город после устранения аварии, в точке перед подачей и в самой распределительной сети.

Также ППМУП «Водоканал» выдано предписание о выполнении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в части проведения промывки и дезинфекции сетей холодного водоснабжения.

Санитарные врачи рекомендуют жителям Первоуральска обязательно кипятить воду перед употреблением.

Напомним, что вечером 18 октября в Первоуральске на Нижне-Сергинском водоводе произошла крупная коммунальная авария. Без холодного водоснабжения остались жители 646 многоквартирных домов, в которых проживает более 54 тыс. человек.

Сейчас аварию устранили, и началась подача воды потребителям с постепенным повышением давления. По данным департамента информационной политики Свердловской области, все больницы и важные социальные объекты Первоуральска были оперативно обеспечены водой и работают в штатном режиме. Тем не менее в 13 школах ввели дистанционное обучение и временно приостановлена работа части детских садов.
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