Роспотребнадзор проведет лабораторные исследования воды в Первоуральске

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УрБК, Екатеринбург, 19.10.2023. В Первоуральске на Нижне-Сергинском водоводе вечером 18 октября произошла крупная ...

В Сухом Логу из-за аварии 17 многоквартирных жилых домов остались без холодного водоснабжения

УрБК, Екатеринбург, 12.03.2019. В Сухом Логу коммунальные службы устраняют последствия аварии на трубопроводе холодного ...

Асбест и Первоуральск на несколько часов остались без холодной воды

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2013. Вечером 1 октября 73 тыс. жителей Асбеста и 18 тыс. жителей Первоуральска остались без ...

В Первоуральске без холодной воды осталось 13 домов

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2013. В Первоуральске произошла очередная коммунальная авария. В результате 13 ...

В Первоуральске без воды остались 17 жилых домов

УрБК, Екатеринбург, 18.03.2013. В Первоуральске 17 многоквартирных жилых домов остались без воды. Авария произошла на ...