В Первоуральске утром 7 декабря полностью восстановлено водоснабжение

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2023. После устранения аварии на Нижне-Сергинском водоводе, произошедшей вечером 18 октября, ...

В Первоуральске из-за коммунальной аварии без холодной воды остались более 54 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2023. В Первоуральске на Нижне-Сергинском водоводе вечером 18 октября произошла крупная ...