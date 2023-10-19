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Вчера, 10:41

В Первоуральске утром 7 декабря полностью восстановлено водоснабжение

УрБК, Екатеринбург. 07.12.2023. Авария на Нижнесергинском водоводе, из-за которой было нарушено водоснабжение ряда домов Первоуральска, полностью устранена. Об этом сообщает облдепартамент информполитики.

Подача воды с постепенным повышением давления началась ночью. По утренним данным 7 декабря, горячее и холодное водоснабжение восстановлено полностью.

Восстановление прав жителей Первоуральска находится на контроле прокуратуры, которая установила, что администрация города и гарантирующий поставщик (ППМУП «Водоканал») не обеспечили надлежащее техническое обслуживание Нижнесергинского водовода. Так, с 1 по 6 декабря на водоводе давление в системе водоснабжения не соответствовало нормативам, а в 129 многоквартирных домах и 11 социально значимых объектах водоснабжение полностью отсутствовало, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По результатам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ «Халатность».

Отметим, что в сентябре 2023 года в Первоуральске из-за коммунальной аварии без холодной воды остались более 54 тыс. человек.
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