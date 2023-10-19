В Первоуральске утром 7 декабря полностью восстановлено водоснабжение

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2023. После устранения аварии на Нижне-Сергинском водоводе, произошедшей вечером 18 октября, ...19.10.2023 В Первоуральске из-за коммунальной аварии без холодной воды остались более 54 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 19.10.2023. В Первоуральске на Нижне-Сергинском водоводе вечером 18 октября произошла крупная ...03.10.2023 Возбуждено уголовное дело из-за поставки некачественной воды жителям Первоуральска
УрБК, Екатеринбург, 03.10.2023. Из-за поставки некачественной воды в Первоуральске возбуждено уголовное дело по части ...23.12.2013 Холодное водоснабжение жителей Нижнего Тагила и Туринска восстановлено в полном объеме
УрБК, Екатеринбург, 23.12.2013. Водоснабжение 17 тыс. потребителей, оставшихся без холодной воды из-за порывов на ...23.01.2013 В Красноуфимске восстановлено холодное водоснабжение
УрБК, Екатеринбург, 23.01.2013. Сегодня днем, в 13:15, подача холодного водоснабжения в жилые дома и ...