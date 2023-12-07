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В Первоуральске полностью восстановлено водоснабжение

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2024. В Первоуральске в ночь с 27 на 28 марта полностью устранили аварию на водоводе, об этом сообщил глава города Игорь Кабец в своем Telegram-канале.

«Сети города заполнены водой в полном объеме. Продолжается выравнивание давления по системе», — написал Игорь Кабец.

Напомним, что в ходе прокладки кабеля в Первоуральске 27 марта был поврежден Нижне-Сергинский водовод, в результате чего подача холодной воды в город была ограничена.
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