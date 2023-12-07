В Первоуральске полностью восстановлено водоснабжение

Материалы по теме

Первоуральск остался без холодной воды из-за коммунальной аварии

УрБК, Екатеринбург, 27.03.2024. В ходе прокладки кабеля в Первоуральске 27 марта был поврежден Нижне-Сергинский ...

В Первоуральске утром 7 декабря полностью восстановлено водоснабжение

УрБК, Екатеринбург. 07.12.2023. Авария на Нижнесергинском водоводе, из-за которой было нарушено водоснабжение ряда ...

Роспотребнадзор проведет лабораторные исследования воды в Первоуральске

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2023. После устранения аварии на Нижне-Сергинском водоводе, произошедшей вечером 18 октября, ...

В Первоуральске из-за коммунальной аварии без холодной воды остались более 54 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2023. В Первоуральске на Нижне-Сергинском водоводе вечером 18 октября произошла крупная ...

В Екатеринбурге из-за аварии была ограничена подача холодной воды на Старой Сортировке

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2018. В Екатеринбурге вечером 21 марта 2018 года была ограничена подача холодной воды в ...