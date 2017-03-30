Как выбрать производителя кабеля

Существует множество видов кабелей и проводов: силовые, контрольные, интерфейсные, компьютерные, а также несколько сотен специальных видов кабельно-проводниковой продукции для электромонтажа и подключения различного оборудования. Их производят многочисленные зарубежные и российские компании, а среди столь обширного количества предложений потребители попросту не знают, какого именно выбрать производителя кабеля, а также насколько качественной окажется выбранная продукция. Специалисты кабельного завода «Альфакабель» раскрывают все секреты и критерии выбора производителя электрического кабеля для решения разных задач.

Что нужно учитывать при выборе производителя кабеля

Чтобы при покупке кабельно-проводниковой продукции не пришлось мучительно раздумывать, кабель какого производителя выбрать, достаточно будет проверять следующие параметры:

Оригинальная продукция

С каждым годом число фальсификаций электротехнической продукции растет угрожающими темпами. Проблема становится всё более острой как для потребителей, так и для добросовестных производителей кабельной продукции.

Производители, дорожащие своей репутацией, не только осуществляют контроль качества на всех стадиях производственного процесса, но и ежегодно проходят независимый аудит - сертификацию аккредитованными испытательными лабораториями на соответствие стандартам безопасности, качества и производительности. Это дает уверенность в том, что продукты завода-изготовителя соответствуют всем отраслевым стандартам.

Для конечного потребителя одним из действенных способов избежать контрафактной кабельной продукции является приобретение кабеля у крупных специализированных дистрибьюторов или в DIY-сетях. Эти точки продаж работают напрямую с надежными производителями кабеля, имеющими сертификаты и предоставляющими гарантию. Все товары изготовителей, прежде чем попасть в торговый зал, проходят входной контроль.

Контроль качества

В соответствии с п 5.2.7.4 ГОСТ 31996-2012, на ярлыке, прикрепленном к бухте или к барабану, должно быть проставлено клеймо технического контроля ОТК, товарный знак или наименование предприятия-изготовителя, обозначение технических условий на кабели конкретных марок и обозначение ГОСТ, знак соответствия EAC, подтверждающий, что кабель прошел сертификацию.

Поддерживаемые стандарты

Кабельно-проводниковая продукция выпускается заводами по ТУ, причём каждый производитель вправе применять собственные технические условия. Главное, чтобы их требования были не ниже установленных действующими ГОСТами.

Стоимость продукции

Качественные кабели провода не могут стоить дёшево. Часто удешевления производства добиваются за счёт снижение сечения токопроводящих жил.

Внешний вид кабеля

Следует обратить внимание на изоляцию — она должна быть равномерной, без утолщений, утоньшений или разрывов, на ней обязательно должна присутствовать маркировка. Материал жил и изоляции должен обеспечить достаточную гибкость кабеля для его лёгкого монтажа открытым и закрытым способом.

Помните, что безопасность и срок службы электропроводки напрямую зависят от качества используемой кабельно-проводниковой продукции. Поэтому если приходится решать, какой кабельный завод выбрать, то однозначно стоит уделять внимание бренду, продукция которого своими характеристиками полностью соответствуют нормативным документам, а сама компания уже зарекомендовала себя на рынке.