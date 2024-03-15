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Специалисты «Россети» — МЭС Урала установили новое оборудование на кабельно-воздушной линии «Южноуральская ГРЭС-2 — Шагол»

УрБК, Челябинск, 18.03.2024. Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала установили новое оборудование на кабельно-воздушной линии 500 кВ «Южноуральская ГРЭС-2 — Шагол» в Челябинской области. Об этом сообщает группа связей с общественностью и СМИ предприятия.

Специалисты «Россети» — МЭС Урала установили новое оборудование на кабельно-воздушной линии «Южноуральская ГРЭС-2 — Шагол»
Фото предоставлено группой связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала

Энергетики «Россети» — МЭС Урала отмечают, что установленные новые изоляторы, оттяжки на опорах и шлейфовые спиральные зажимы повысят надежность электроснабжения региона, где сосредоточено множество промышленных градообразующих предприятий, в том числе металлургические компании, машиностроительные заводы, заводы по производству электротехнической продукции.
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