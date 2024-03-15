Специалисты «Россети» — МЭС Урала установили новое оборудование на кабельно-воздушной линии «Южноуральская ГРЭС-2 — Шагол»

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2024. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала модернизировали оборудование на ...01.09.2023 Специалисты филиала «Россети» — МЭС Урала повысили надежность электроснабжения Сухого Лога
УрБК, Екатеринбург, 01.09.2023. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала смонтировали новые опоры на линии ...01.11.2022 Специалисты «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала модернизировали ЛЭП для повышения надежности Южноуральской ГРЭС
УрБК, Екатеринбург, 01.11.2022. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала» установили девять новых опор на линии ...14.06.2022 «Россети ФСК ЕЭС» обновили оборудование на ЛЭП «Троицкая ГРЭС — Южноуральская ГРЭС-2»
УрБК, Челябинск, 14.06.2022. Компания «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») провела замену изоляторов, дистанционных ...25.04.2017 ФСК ЕЭС повысила надежность электроснабжения Магнитогорска
УрБК, Екатеринбург, 25.04.2017. Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы (ФСК ЕЭС, входит в группу ...