Прокуратура просит приговорить замдиректора МУП «Водоканал» Первоуральска к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы за получение взятки и мошенничество

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2024. В Первоуральский городской суд поступило уголовное дело, возбужденное против ...07.03.2024 Экс-глава Пышминского городского округа Виктор Соколов осужден на 8 лет строгого режима за взятку
УрБК, Екатеринбург, 07.03.2024. Камышловский районный суд Свердловской области приговорил бывшего главу Пышминского ...22.11.2022 В Челябинской области за взятку в размере 340 тыс. рублей осужден бывший главный инженер МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения»
УрБК, Челябинск, 22.11.2022. На Южном Урале суд вынес приговор бывшему главному инженеру МУП «Копейские системы ...17.01.2019 В Челябинске начальник склада «Росжелдорснаба» оштрафован на 500 тыс. рублей за получение взятки
УрБК, Челябинск, 17.01.2019. В Челябинске начальник склада «Росжелдорснаба» оштрафован на 500 тыс. рублей за получение ...19.08.2014 Бывший замдиректора СОГУ «Фонд поддержки индивидуального жилищного строительства» приговорен к 10 годам лишения свободы за взятку
УрБК, Екатеринбург, 19.08.2014. Бывший замдиректора Свердловского областного государственного учреждения (СОГУ) «Фонд ...