Прокуратура просит приговорить замдиректора МУП «Водоканал» Первоуральска к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы за получение взятки и мошенничество

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2024. Прокуратура просит приговорить к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы замдиректора МУП «Водоканал» Первоуральска Сергея Матафонова за получение взятки, мошенничество и злоупотребление полномочиями.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, обвиняемый, занимая должность заместителя директора по производству муниципального предприятия, в период с октября по декабрь 2019 года получил взятку от индивидуального предпринимателя, выполнявшего работы по реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения на территории Первоуральска.



Незаконное вознаграждение в размере 750 тыс. руб. предназначалось за общее покровительство коммерческой деятельности бизнесмена, в том числе за беспрепятственную приемку выполненных работ.



Кроме того, обвиняемый убедил директора ООО «Ремонтно-строительное управление № 12», с которым был заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ в рамках реализации инвестпроекта по модернизации насосно-фильтровальной станции, в необходимости заключения с этим предпринимателем договоров подряда на сумму свыше 6,5 млн руб. на выполнение ряда работ.



Замдиректора муниципального предприятия дал указание своему подчиненному направить работника для осуществления строительного контроля за ходом проведения земляных работ на земельном участке сына.



Кроме того, по его указанию строительный материал и оборудование на сумму свыше 25 тыс. руб. со склада ППМУП «Водоканал» в августе 2023 года было доставлено на земельный участок сына и использовано при выполнении работ по строительству и обустройству канализационного колодца.