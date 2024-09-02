УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
02.09.2024

Прокуратура просит приговорить замдиректора МУП «Водоканал» Первоуральска к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы за получение взятки и мошенничество

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2024. Прокуратура просит приговорить к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы замдиректора МУП «Водоканал» Первоуральска Сергея Матафонова за получение взятки, мошенничество и злоупотребление полномочиями.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, обвиняемый, занимая должность заместителя директора по производству муниципального предприятия, в период с октября по декабрь 2019 года получил взятку от индивидуального предпринимателя, выполнявшего работы по реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения на территории Первоуральска.

Незаконное вознаграждение в размере 750 тыс. руб. предназначалось за общее покровительство коммерческой деятельности бизнесмена, в том числе за беспрепятственную приемку выполненных работ.

Кроме того, обвиняемый убедил директора ООО «Ремонтно-строительное управление № 12», с которым был заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ в рамках реализации инвестпроекта по модернизации насосно-фильтровальной станции, в необходимости заключения с этим предпринимателем договоров подряда на сумму свыше 6,5 млн руб. на выполнение ряда работ.

Замдиректора муниципального предприятия дал указание своему подчиненному направить работника для осуществления строительного контроля за ходом проведения земляных работ на земельном участке сына.

Кроме того, по его указанию строительный материал и оборудование на сумму свыше 25 тыс. руб. со склада ППМУП «Водоканал» в августе 2023 года было доставлено на земельный участок сына и использовано при выполнении работ по строительству и обустройству канализационного колодца.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
07.06.2024 Суд Первоуральска рассмотрит уголовное дело замдиректора ППМУП «Водоканал» по обвинению во взяточничестве и мошенничестве

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2024. В Первоуральский городской суд поступило уголовное дело, возбужденное против ...

07.03.2024 Экс-глава Пышминского городского округа Виктор Соколов осужден на 8 лет строгого режима за взятку

УрБК, Екатеринбург, 07.03.2024. Камышловский районный суд Свердловской области приговорил бывшего главу Пышминского ...

22.11.2022 В Челябинской области за взятку в размере 340 тыс. рублей осужден бывший главный инженер МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения»

УрБК, Челябинск, 22.11.2022. На Южном Урале суд вынес приговор бывшему главному инженеру МУП «Копейские системы ...

17.01.2019 В Челябинске начальник склада «Росжелдорснаба» оштрафован на 500 тыс. рублей за получение взятки

УрБК, Челябинск, 17.01.2019. В Челябинске начальник склада «Росжелдорснаба» оштрафован на 500 тыс. рублей за получение ...

19.08.2014 Бывший замдиректора СОГУ «Фонд поддержки индивидуального жилищного строительства» приговорен к 10 годам лишения свободы за взятку

УрБК, Екатеринбург, 19.08.2014. Бывший замдиректора Свердловского областного государственного учреждения (СОГУ) «Фонд ...

Популярные новости
16.08.2024Творчество иных15.08.2024Семь садов13.08.2024Оперативная работа20.08.2024Комфортные города16.08.2024Михаил Хорьков о снижении доступности покупки жилья в новостройках Екатеринбурга
Архив новостей
Сентябрь 2024 (212)
Август 2024 (732)
Июль 2024 (768)
Июнь 2024 (632)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18