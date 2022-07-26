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В Алапаевске будут судить за получение взятки и разглашение тайны бывшего таможенника

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2023. В Алапаевске перед судом предстанет 41-летний бывший таможенник, который обвиняется в получении взятки и незаконном разглашении сведений. Обвинительное заключение утвердила Уральская транспортная прокуратура, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в период с января 2019 по февраль 2021 года мужчина получил взятку в 230 тыс. руб. от представителя юридического лица. В обмен на это обвиняемый предоставлял по электронной почте данные из единой автоматизированной системы таможенных органов, составляющие налоговую тайну.

Уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 и части 3 статьи 183 УК РФ «Получение взятки в крупном размере, незаконное разглашение сведений, составляющих налоговую тайну» рассмотрит Алапаевский городской суд.

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