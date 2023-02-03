В Свердловской области будут судить номинального руководителя юридических лиц

УрБК, Екатеринбург, 14.06.2023. Прокуратура ЗАТО г. Новоуральск утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя, который за вознаграждение предоставлял свои паспортные данные для регистрации на его имя юридических лиц. Мужчина получил за это 4 тыс. руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По версии следствия, обвиняемый в период с июня 2022 по июль 2023 года открыл 17 расчетных счетов в различных банках для организаций, зарегистрированных на его имя. В дальнейшем он передал данные для управления расчетными счетам неустановленным лицам.



Сотрудники правоохранительных органов возбудили в отношении обвиняемого уголовное дело в соответствии с частью 1 статьи 173.2 УК РФ «Незаконное использование документов для образования юридического лица», частью 1 статьи 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств».



Обвиняемый признал вину в полном объеме. Уголовное дело направлено в Новоуральский городской суд для рассмотрения по существу.