В Екатеринбурге будут судить руководителя компании «Лесмаш» за незаконное использование программного обеспечения

УрБК, Екатеринбург, 09.03.2023. В Екатеринбурге в суд направлено уголовное дело в отношении директора ЗАО «Екатеринбургские лесные машины» (ЗАО «Лесмаш») за незаконное использование нелицензионного программного обеспечения на офисных компьютерах компании.
По версии следствия, в июне 2021 года обвиняемый был предупрежден сотрудниками ОВД УЭБ и ПК ГУ МВД России по Свердловской области о запрете незаконного использования объектов авторского права и необходимости контроля использования таких объектов на предприятии под его руководством, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Однако директор ЗАО «Лесмаш», не имея лицензионных соглашений с правообладателями на использование специальных компьютерных программ, продолжил использовать их на офисных компьютерах до июля 2022 года.
В связи с этим прокуратура Чкаловского района города Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя ЗАО в соответствии с пунктами «в» и «г» части 3 статьи 146 УК РФ «Незаконное использование объектов авторского права, в особо крупном размере, с использованием служебного положения».
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