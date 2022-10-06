Москвич предстанет перед судом за незаконный майнинг криптовалюты через компьютерные клубы Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2023. В Екатеринбурге перед судом предстанет житель Москвы 2000 года рождения. Мужчина обвиняется в установке вредоносных программ на оборудование компьютерных клубов, чтобы майнить через них криптовалюту, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По версии следствия, обвиняемый 26 мая 2021 года прибыл в Екатеринбург и установил в нескольких компьютерных клубах соответствующее программное обеспечение. Для этого он переходил по заранее заготовленной ссылке в браузере, скачивал вредоносные программы и запускал их. Эти программы удаляли информацию и отключали средства защиты, после чего москвич устанавливал софт для майнинга криптовалюты. Для этого задействовались вычислительные мощности компьютера.



Осенью обвиняемый решил продолжить распространение подобных программ на чужие компьютеры. Для этого он связался со знакомым гражданином Кыргызстана, который продолжил эту работу в Екатеринбурге.



Установка вредоносных программ привела к тому, что компьютеры работали нестабильно, а сам обвиняемый ежедневно получал вознаграждение.



В ходе предварительного расследования мужчина полностью признал свою вину. Уголовное дело по части 2 статьи 273 УК РФ «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ» и частям 2, 3 статьи 272 УК РФ «Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло модификацию компьютерной информации, из корыстной заинтересованности, группой лиц по предварительному сговору» рассмотрит Ленинский районный суд Екатеринбурга.



Осенью, когда завершилось расследование, сообщалось, что подельник обвиняемого скрылся на родине, но был там задержан за другое преступление и отбывает наказание.