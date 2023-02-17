Асик-майнеры 2023 года: как выбрать и не прогадать?

Майнинг в 2023 году остается актуальным вариантом пассивного дохода. Но после перехода ETH на алгоритм PoS (Proof-of-Stake) видеокарты использовать для добычи крипты становится неактуально. И приемлемым вариантом становится только покупка асика. Но какой выбрать? Какие самые актуальные асик майнеры в 2023 году и как правильно выбирать такое оборудование?

Какие есть критерии выбора?

Ключевыми критериями выбора асика в 2023 году являются следующие характеристики оборудования:

1. Хешрейт. То есть производительность устройства. Чем она выше — тем больше криптовалюты устройство может добывать за один и тот же промежуток времени. 2. Поддерживаемые алгоритмы хеширования. Например, SHA-256 подойдет для BTC, BCH, BSV, PPCoin, а Equihash — для ZEC, BTG. 3. Энергопотребление. По нему можно рассчитать примерную стоимость расходов на оплату электричества. 4. Надежность. Этот фактор ошибочно многие не учитывают! Как определить, насколько надежен асик? Только по отзывам других майнеров. А также по гарантийным условиям, которые предоставляет производитель/продавец оборудования. 5. Стоимость. В сфере оборудования для майнинга — это очень волатильный фактор, цена на устройства меняется практически ежедневно.

Майнеры на 2023 год

Учитывая мнение как самих майнеров, так и специалистов крипто индустрии, можно выделить следующие модели асиков как одних из лучших для приобретения в 2023 году:

— Bitmain Antminer S19 Pro + Hyd;

— Bitmain Antminer E9;

— Bitmain Antminer S19 95Th;

— MicroBT Whatsminer M30S+;

— Bitmain Antminer Z15.

Можно заметить, что, как и прежде, одним из крупнейших поставщиков оборудования для майнинга в 2023 году остается Bitmain. Да и финансовый отчет данного производителя подтверждает эту информацию.

Bitmain Antminer S19 Pro + Hyd

Асик с производительностью в 198 Th/s, что делает его самым производительным на рынке среди устройств с поддержкой SHA-256. При этом энергопотребление составляет чуть менее 5,5 кВт. При этом у него кардинально переработана система охлаждения, что должно положительно сказаться на его надежности. Но модель новая, так что отзывов о ней в сети найти можно немного. Средняя цена — 1,150 миллиона рублей.

Bitmain Antminer E9

Один из самых высокопроизводительных асиков на алгоритме Ethash. Подойдет для добычи MOAC, Expanse, Pirl и подобных токенов (суммарно около 35 валют). Заявленная производительность составляет 2400 Mh/s. При этом энергопотребление находится на уровне всего 1920 Вт.

Также его без проблем можно прошить и адаптировать под добычу Ethereum Classic, за счет чего устройство и пользуется популярностью.

Bitmain Antminer S19 95Th

Бюджетный вариант для тех, у кого бюджет сильно ограничен. Но зато это очень надежный асик. Он был выпущен ещё в 2020 году, но до нынешних пор активно используется майнерами. И по их отзывам, нареканий в плане надежности — нет.

Обеспечивает производительность в 95 Th/s при энергопотреблении в 3250 Вт. Поддерживает алгоритм SHA-256. Для своей ценовой категории — это превосходные характеристики. Средняя цена — 220 тысяч рублей, но на вторичном рынке можно найти и по более выгодной стоимости (вплоть от 100 тысяч рублей).

MicroBT Whatsminer M30S+

Лучший на текущий момент асик от MicroBT. Один из немногих, которые составляет реальную конкуренцию для решений от Bitmain. Производительность на уровне 100 Th/s, потребление электроэнергии — 3,4 кВт. Поддерживает алгоритм SHA-256. Заявленная рекомендуемая цена — 220 тысяч рублей. Но MicroBT по большей части конкурирует за счет снижения стоимости оборудования. Поэтому у официальных поставщиков и партнеров бренда можно найти этот асик и по более привлекательной цене.

Bitmain Antminer Z15

Купить асик майнер Bitmain Antminer Z15 можно тем, кто ориентирован на добычу ZCASH. Соответственно, поддерживает алгоритм Equilhash. Производительность — 420 KSol/s, энергопотребление на уровне 1500 Вт. Средняя цена — 300 тысяч рублей. Устройство выпущено ещё в июле 2020 года, но и сейчас является актуальным для добычи токенов. Нареканий к надежности за весь этот период не было. Это действительно одна из самых надежных моделей с поддержкой алгоритма Equilhash, чем и объясняется популярность асика.

Итого, в 2023 году майнинг остается актуальным. Но вот к выбору оборудования следует подходить более осторожно. Главное — предварительно рассчитывать соотношение доходности и расходов на электричество. И выбирать пул с самыми выгодными условиями добычи монет.