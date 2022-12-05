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Компания «Листопад» из Тавды оштрафована на 500 тыс. рублей за нарушение антикоррупционного законодательства

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2023. Тавдинское ООО «Листопад» оштрафовано на 500 тыс. руб. за нарушение антимонопольного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Установлено, что в марте-апреле 2022 года директор организации незаконно передал директору МУП «Тавдинские инженерные системы» 400 тыс. руб. в обмен на общее покровительство и возможность заключить договор на поставку древесины с муниципальным предприятием.

По данному факту следственные органы в сентябре 2022 года возбудили уголовное дело в отношении главы МУПа по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ «Получение взятки», а в отношении взяткодателя — по пункту «б» части 4 статьи 291 УК РФ «Дача взятки». Уголовные дела объединены в одно производство, идет предварительное расследование.

Также Тавдинская городская прокуратура возбудила в отношении ООО «Листопад» административное дело по части 1 статьи 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица». Организации был назначен штраф в 500 тыс. руб. Чтобы обеспечить оплату штрафа, банковские счета юридического лица были арестованы.

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