МУП «Тавдинские инженерные системы» накопило задолженность по зарплате перед 174 работниками

УрБК, Екатеринбург, 06.03.2025. Муниципальное унитарное предприятие (МУП) «Тавдинские инженерные системы» накопило долг по выплате заработной платы перед 174 сотрудниками, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Работникам своевременно не выплатили заработную плату за ноябрь 2024 года — январь 2025 года. Общий размер задолженности составлял 2,7 млн руб.



Прокуратура внесла представление руководителю Тавдинского муниципального округа, как учредителю муниципального предприятия, а также привлекла к административной ответственности директора МУП.



После вмешательства надзорного ведомства задолженность по заработной плате была полностью погашена.