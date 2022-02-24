МУП «Тавдинские инженерные системы» накопило задолженность по зарплате перед 174 работниками

УрБК, Екатеринбург, 24.02.2022. В ходе проверки исполнения МУП «Тавдинские инженерные системы» законодательства в сфере ...08.06.2021 МУП «Тавдинские инженерные системы» снова задолжало работникам зарплату на сумму свыше 4 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 08.06.2021. МУП «Тавдинские инженерные системы» накопило задолженность по зарплате на общую сумму ...23.01.2020 Перед работниками МУП «Тавдинские инженерные системы» погашены долги по зарплате на сумму более 3 млн рублей
УрБК, Тавда, 23.01.2020. По требованию прокуратуры погашена задолженность по зарплате перед работниками МУП «Тавдинские ...29.05.2019 В Тавде МУП после вмешательства прокуратуры выплатило сотрудникам долг по зарплате в сумме более 4,7 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 29.05.2019. Муниципальное унитарное предприятие «Тавдинские инженерные системы» в полном объеме ...11.02.2019 В Тавде предприятие «Тавдинские инженерные системы» задолжало работникам заработную плату в размере 9,6 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 11.02.2019. В Свердловской области после вмешательства прокуратуры погашена задолженность по ...