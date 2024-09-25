В Алапаевске после вмешательства прокуратуры МУП «Коммунальные сети» погасило зарплатный долг на сумму свыше 9 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2024. Артемовская городская прокуратура в ходе надзорных мероприятий установила, что МУП ...11.04.2024 По требованию прокуратуры администрация Нижнетуринского ГО погасила задолженность за электроэнергию на сумму более 12,6 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 11.04.2024. После вмешательства прокуратуры администрация Нижнетуринского городского округа ...09.09.2020 «Уральская водная компания» не выплачивала работникам зарплату в размере 7 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 09.09.2020. В Екатеринбурге после вмешательства прокуратуры АО «Уральская водная компания» погасило ...30.03.2020 МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» задолжало работникам зарплату на сумму более 475 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 30.03.2020. В результате вмешательства прокуратуры Нижнесергинского района работникам МУП ...26.03.2020 Компания «Робитэкс» после вмешательства прокуратуры погасила задолженность по зарплате на 7,2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 26.03.2020. В Качканаре в полном объеме погашена задолженность по зарплате на сумму свыше 7,2 млн ...