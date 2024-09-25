В Алапаевске после вмешательства прокуратуры МУП «Коммунальные сети» погасило зарплатный долг на сумму свыше 9 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2024. Алапаевская городская прокуратура во время надзорных мероприятий установила, что МУП «Коммунальные сети» в период с марта по август 2024 года накопило задолженность по заработной плате перед 67 работниками на сумму свыше 9 млн. руб. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.



«В целях устранения выявленных нарушений прокуратура внесла руководителю МУП «Коммунальные сети» и главе муниципального образования «Алапаевское» представления об устранении нарушений федерального законодательства. Администрацией муниципалитета, как учредителем, для погашения задолженности предприятию предоставлена субсидия», — говорится в сообщении.



В результате вмешательства надзорного ведомства задолженность перед работниками МУП «Коммунальные сети» погашена в полном объеме.