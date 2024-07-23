После вмешательства прокуратуры муниципальные предприятия Артемовского района погасили долги по зарплате на 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.07.2024. Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга проверила соблюдение трудового ...26.06.2020 В Артемовском после вмешательства прокуратуры погасили долги перед 105 сотрудниками местных предприятий
УрБК, Артемовский, 26.06.2020. В Артемовском после вмешательства прокуратуры погашены долги по зарплате на сумму 1,8 ...13.04.2020 Прокуратура возбудила дело в отношении СХПК «Первоуральский» за долги по заработной плате в размере более 3,7 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 13.04.2020. В Первоуральске после вмешательства городской прокуратуры работникам ...30.03.2020 МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» задолжало работникам зарплату на сумму более 475 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 30.03.2020. В результате вмешательства прокуратуры Нижнесергинского района работникам МУП ...19.11.2018 Три екатеринбургских предприятия задолжали сотрудникам зарплату на сумму свыше 23 млн руб.
УрБК, Екатеринбург, 19.11.2018. После вмешательства прокуратуры сотрудникам трех екатеринбургских предприятий выплачена ...