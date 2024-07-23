После вмешательства прокуратуры муниципальные предприятия Артемовского района погасили долги по зарплате на 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2024. Артемовская городская прокуратура в ходе надзорных мероприятий установила, что МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство поселка Буланаш», МУП «Лебедкинское жилищно-коммунальное хозяйство» и МУП «Прогресс» за первую половину июля 2024 года накопили долг по заработной плате на сумму свыше 1 млн руб., сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.



«С целью восстановления трудовых прав сотрудников городская прокуратура в отношении директоров муниципальных предприятий возбудила административные дела по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ (неполная выплата в установленный срок заработной платы), а также внесла им представления об устранении нарушений федерального законодательства», — уточнили в пресс-службе.



После вмешательства ведомства, задолженность перед работниками муниципальных предприятий погашена в полном объеме с начислением компенсации за несвоевременную выплату.