Свердловская прокуратура взяла на контроль исполнение судебного решения о взыскании более 1,4 млн рублей с бывшего замглавы Тугулыма

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2023. В Тугулымском районе суд предписал взыскать в доход государства более 1,4 млн руб., незаконно полученных бывшим заместителем главы муниципалитета в качестве взятки. Фактическое исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры, сообщает пресс-служба ведомства.



В январе 2023 года экс-чиновник был приговорен к лишению свободы сроком на 8 лет в соответствии с частью 6 статьи 290 УК РФ («Получение должностным лицом лично взятки, в особо крупном размере»), с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти.



Однако прокуратура Тугулымского района также направила исковое заявление о взыскании с бывшего заместителя главы муниципалитета в доход государства денежных средств в размере свыше 1,4 млн руб., полученных им в качестве взятки в 2015 году от руководителя подрядной организации за содействие в принятии строительных работ, которые подрядчик выполнил лишь частично.



Талицкий районный суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме.



Судебный акт еще не вступил в законную силу.