Свердловская прокуратура взяла на контроль исполнение судебного решения о взыскании более 1,4 млн рублей с бывшего замглавы Тугулыма

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2023. Талицкий районный суд приговорил бывшего замглавы Тугулымского городского округа к 8 ...06.07.2020 Прокуратура взыскала в доход государства 250 тыс. рублей, которые в виде взятки получил бывший главный архитектор Первоуральска
УрБК, Екатеринбург, 06.07.2020. В доход государства взыскано 250 тыс. руб., полученных в качестве взятки бывшим главным ...17.01.2020 Суд взыскал с бывшего главы Каменска-Уральского полученные в качестве взятки 2,6 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 17.01.2020. Cуд по иску прокуратуры взыскал с бывшего главы Каменска-Уральского Михаила Астахова ...30.11.2015 Экс-замглавы свердловского «Фонда поддержки ИЖС» выплатит в доход государства 16 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 30.11.2015. Экс-замглавы Свердловского областного государственного учреждения «Фонд поддержки ...09.07.2015 С бывшего заместителя директора свердловского «Фонда поддержки ИЖС» взыскали 16 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 09.07.2015. С бывшего заместителя директора СОГУ «Фонд поддержки индивидуального жилищного ...