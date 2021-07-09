Суд приговорил экс-работника свердловского ГУФСИН к шести годам лишения свободы за взятки

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2025. Синарский районный суд Каменска-Уральского (Свердловская область) приговорил бывшего работника ФСИН к шести годам лишения свободы и взыскал штраф в размере 140 тыс. руб. за коррупционные преступления. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.



Согласно материалам дела, инспектор-дежурный по жилой зоне дежурной части исполнительной колонии № 47 (ИК-47), пользуясь служебным положением, передавал заключенным запрещенные предметы за денежное вознаграждение.



В ходе расследования выяснилось, что «заказчик» в моменте отказался платить бывшему работнику ФСИН и сообщил о противоправных действиях сотрудникам управления собственной безопасности ГУФСИН России по Свердловской области.



По данному факту было возбуждено несколько уголовных дел: по статье 290 УК РФ «Получение взятки должностным лицом», по статье 291.2 УК РФ «Мелкое взятничество», по статье 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», статье 30 УК РФ «Покушение на преступление».



По решению суда мужчина не сможет занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в госорганах и органах местного самоуправления на протяжении трех лет. Приговор не вступил в законную силу.