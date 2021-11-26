Бывший замначальника полиции в Ирбите предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2023. В Режевской городской суд направлено уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника полиции по оперативной работе МО МВД «Ирбитский».



Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, экс-полицейский обвиняется по части 3 статьи 159 УК РФ «Покушение на мошенничество, с использованием своего служебного положения, в значительном размере».



По версии следствия, бывший замначальника отдела узнал о проверке двух жителей Ирбита со стороны оперативников. Обвиняемый, используя служебное положение, ввел в заблуждение проверяемых, заявив им, что их подозревают в разбое. Бывший замначальника полиции потребовал от двух жителей Ирбита передать ему 750 тыс. руб. за непривлечение к уголовной ответственности.



«В июле текущего года в салоне автомобиля обвиняемого мужчина, действуя в рамках оперативно-розыскного мероприятия, передал полицейскому в конверте часть денежной суммы в размере 250 тыс. руб. После получения денежных средств обвиняемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов», — говорится в сообщении.



Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, операцию по задержанию и изобличению подозреваемого проводили оперуполномоченные регионального ФСБ совместно с сотрудниками полиции из подразделения собственной безопасности регионального полицейского главка.



«Из системы МВД подозреваемый уволен по отрицательным мотивам. В случае, если его вина будет доказана в ходе предстоящего судебного разбирательства, ему предстоит понести уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством», — отметил Валерий Горелых.



Обвиняемому грозит до 6 лет лишения свободы.