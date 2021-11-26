Бывший замначальника полиции в Ирбите предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве

УрБК, Екатеринбург, 26.11.2021. Бывший руководитель подразделения Управления на транспорте МВД России по УрФО и его ...13.09.2021 Замначальника отдела полиции из Кушвы пойдет под суд за смертельное ДТП
УрБК, Екатеринбург, 13.09.2021. В Кушве предстанет перед судом заместитель начальника полиции по охране общественного ...01.04.2019 Бывший начальник отделения уголовного розыска отдела полиции Качканара обвиняется в мошенничестве
УрБК, Екатеринбург, 01.04.2019. В Нижней Туре прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в ...22.08.2017 В Екатеринбурге будут судить за мошенничество бывшего замначальника отдела ГУ МВД России по Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2017. Уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника отдела по выявлению налоговых ...15.10.2009 Бывший заместитель начальника отдела уральской таможни обвиняется в растрате и мошенничестве
УрБК, Екатеринбург, 15.10.2009. Заместителем уральского транспортного прокурора утверждено обвинительное заключение в ...