В Артемовском перед судом предстанет депутат местной думы по обвинению в мошенничестве

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2025. Депутат думы Артемовского муниципального округа в Свердловской области предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По версии следствия, МУП «УК «Наш дом Артемовский» заключило с обвиняемым договор об оказании услуг по продвижению и рекламе услуг муниципального предприятия в социальных сетях, а также интернет-маркетинговые услуги.



«Обвиняемый, не намереваясь исполнять работы по вышеуказанному договору, с целью незаконного обогащения представил директору МУП «УК «Наш дом Артемовский» акты, содержащие заведомо ложные сведения о выполнении условий договора. Заказчик, не догадываясь о преступных намерениях обвиняемого, находясь в доверительных с ним отношениях, подписал акты о приеме работ по договору на общую сумму свыше 369 тыс. рублей и осуществил перевод средств в счет оплаты», — говорится в сообщении.



Уголовное дело направлено в Артемовский городской суд.