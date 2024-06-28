УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 15:30

В Артемовском перед судом предстанет депутат местной думы по обвинению в мошенничестве

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2025. Депутат думы Артемовского муниципального округа в Свердловской области предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, МУП «УК «Наш дом Артемовский» заключило с обвиняемым договор об оказании услуг по продвижению и рекламе услуг муниципального предприятия в социальных сетях, а также интернет-маркетинговые услуги.

«Обвиняемый, не намереваясь исполнять работы по вышеуказанному договору, с целью незаконного обогащения представил директору МУП «УК «Наш дом Артемовский» акты, содержащие заведомо ложные сведения о выполнении условий договора. Заказчик, не догадываясь о преступных намерениях обвиняемого, находясь в доверительных с ним отношениях, подписал акты о приеме работ по договору на общую сумму свыше 369 тыс. рублей и осуществил перевод средств в счет оплаты», — говорится в сообщении.

Уголовное дело направлено в Артемовский городской суд.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
28.06.2024 В Тугулыме перед судом предстанет бывший директор МУПа за хищение бюджетных средств

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2024. В Тугулыме перед судом предстанет житель Тюмени, являющийся бывшим директором ...

11.11.2019 Жителя Невьянска обвиняют в мошенничестве при получении кредитов на номинальных заемщиков

УрБК, Екатеринбург, 11.11.2019. В Екатеринбурге перед судом предстанет 48-летний житель Невьянска, которого обвиняют в ...

03.04.2018 Житель Лесного предстанет перед судом по обвинению в хищении 2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2018. В городской суд Лесного направлено уголовное дело в отношении местного жителя, ...

25.01.2018 В Талице перед судом предстанет директор УК «Теплосеть» по обвинению в мошенничестве

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2018. В Талицком районе перед судом предстанет директор ООО «Управляющая компания ...

21.07.2014 В Алапаевске перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в мошенничестве в сфере кредитования

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2014. В Алапаевске перед судом предстанет безработный мужчина, обвиняемый в мошенничестве при ...

Популярные новости
05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей08.08.2025В Свердловской области в первом полугодии зарегистрировали 8 тыс. преступлений с применением информационных технологий12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные21.08.2025В Екатеринбурге 21 августа состоялось торжественное открытие здания администрации Академического района15.08.2025Построенный «Атомстройкомплексом» ЖК «Дискавери резиденс» войдет в сборник лучших девелоперских практик Екатеринбурга
Архив новостей
Сентябрь 2025 (32)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.