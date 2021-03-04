В Челябинске будут судить руководителя компании за хищение более 50 млн рублей при выполнении работ по госконтракту

УрБК, Челябинск, 04.03.2021. В Калининский районный суд Челябинска направят уголовное дело о пособничестве в ...14.01.2021 В Челябинске перед судом предстанет директор оздоровительного комплекса филиала РЖД по обвинению в мошенничестве
УрБК, Челябинск, 14.01.2021. В Центральный районный суд Челябинска направлено уголовное дело в отношении директора ...14.05.2019 Челябинец под видом открытия предприятия инновационной деятельности похитил из бюджета 2,7 млн рублей
УрБК, Челябинск, 14.05.2019. В Челябинске в суд направлено уголовное дело в отношении местного жителя, похитившего из ...27.12.2018 В Камышлове будут судить подрядчика за хищение из бюджета муниципалитета почти 2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 27.12.2018 Прокуратура города Камышлова направила в суд уголовное дело в отношении руководителя ООО ...15.06.2012 Уголовное дело в отношении бывшего директора ОАО «Частная инвестиционно-финансовая компания» направлено в суд
УрБК, Челябинск, 15.06.2012. Прокуратура Калининского района Челябинска направила в суд уголовное дело в отношении ...