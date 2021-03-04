В Челябинске будут судить руководителя компании за хищение более 50 млн рублей при выполнении работ по госконтракту

УрБК, Челябинск, 19.07.2023. В Центральный районный суд Челябинска направлено уголовное дело в отношении жителя Тулы, обвиняемого по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.



По версии следствия, обвиняемый — руководитель ООО «Дорожно-строительная компания 82» — с октября 2018 по ноябрь 2019 года похитил денежные средства при выполнении госконтракта по строительству линии наружного освещения автомобильной дороги М-5 «Урал».



«Обвиняемый организовал закупку и поставку в Челябинскую область менее ценных строительных материалов ненадлежащего качества, не предусмотренных проектной документацией. Также в исполнительную документацию были внесены заведомо ложные сведения о качестве строительных материалов и объемах выполненных дорожно-строительных работ» — говорится в сообщении.



Своими действиями обвиняемый причинил ущерб ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Южный Урал» Федерального дорожного агентства» в размере около 51 млн руб.



Отмечается, что в ходе расследования уголовного дела наложен арест на принадлежащие обвиняемому доли в уставном капитале двух коммерческих организаций.