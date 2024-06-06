В суд направлено уголовное дело об обмане Региональной энергетической комиссии Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2025. В Свердловской области суд рассмотрит уголовное дело в отношении руководителя ООО «Теплоснаб», чьи действия привели к необоснованному завышению тарифов в Байкаловском районе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По версии следствия, с января 2019 года по декабрь 2023 года обвиняемый, будучи фактическим руководителем ООО «Теплоснаб», оформил фиктивные документы о понесенных расходах на приобретение и поставку угля. Далее эти бумаги были направлены в Региональную энергетическую комиссию Свердловской области. В свою очередь, РЭК утвердила завышенные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплоснаб» на территории Байкаловского района.



«Действуя из корыстных побуждений, обвиняемый организовал заключение указанной организацией с образовательными и иными учреждениями, подведомственными управлению образования Байкаловского района, договоров на подачу тепловой энергии по завышенному тарифу. В результате незаконных действий обвиняемого бюджету Байкаловского муниципального района причинен материальный ущерб на сумму более 10 млн рублей», — говорится в сообщении.



Фактическому руководителю ООО «Теплоснаб» предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, в особо крупном размере». Уголовное дело направлено для рассмотрения в Ирбитский районный суд.