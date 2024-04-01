Тарифы на отопление в Екатеринбурге с 1 апреля 2024 года повышать не будут

УрБК, Екатеринбург, 01.04.2024. С 1 апреля 2024 года тариф на отопление в столице Среднего Урала увеличился с 2 тыс. ...24.11.2023 В Свердловской области не будут повышать тарифы на электроэнергию в 2024 году
УрБК, Екатеринбург, 24.11.2023. В Свердловской области в 2024 году тарифы на электричество повышаться не будут. Такая ...30.07.2015 РЭК Свердловской области оштрафовала компании региона почти на 4,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 30.07.2015. Специалистами РЭК Свердловской области за II квартал 2015 года проведено 43 проверки ...14.06.2012 В Свердловской области повышают тарифы на услуги ЖКХ
С 1 июля в Свердловской области произойдет разовое повышение тарифов на газ и электроэнергию. На воду, водоотведение и ...14.06.2012 РЭК: тарифы на услуги ЖКХ в Свердловской области повысятся с 1 июля
УрБК, Екатеринбург, 14.06.2012. С 1 июля в Свердловской области произойдет разовое повышение тарифов на газ и ...