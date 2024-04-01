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Тарифы на отопление в Екатеринбурге с 1 апреля 2024 года повышать не будут

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2024. Повышение тарифа на отопление с 1 апреля 2024 года коснется только одного недавно построенного в Екатеринбурге дома. В целом по Екатеринбургу и Свердловской области тариф будет увеличен с 1 июля 2024 года, сообщили в департаменте информполитики региона.

«Согласно постановлению от 27 марта, опубликованному на сайте Региональной энергетической комиссии Свердловской области, речь идет только о тарифе на тепловую энергию для жителей одного нового дома, который получает тепловую энергию от котельной в Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга. Это стандартная процедура, когда такой категории потребителя как «население» не было и в течение года эта категория появилась (построили жилой дом). Другие дома в этом микрорайоне будут оплачивать тепловую энергию по такому же тарифу», — объяснили в департаменте.

Ранее сообщалось, что, согласно постановлению РЭК, с 1 апреля 2024 года тариф на отопление в столице Среднего Урала увеличился с 2 тыс. 265,07 руб. до 2 тыс. 419,75 руб. за Гкал, а с 1 июля соответствующий тариф вырастет до 2 тыс. 685,73 руб. за Гкал.
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