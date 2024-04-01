Тарифы на отопление в Екатеринбурге с 1 апреля 2024 года повышать не будут

С 1 апреля 2024 года тариф на отопление в Екатеринбурге повысили до 2 тыс. 419,75 рубля за Гкал

УрБК, Екатеринбург, 01.04.2024. С 1 апреля 2024 года тариф на отопление в столице Среднего Урала увеличился с 2 тыс. ...