Суд отклонил апелляцию свердловской РЭК об отмене предписания ФАС России по пересмотру тарифа на электричество

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УрБК, Екатеринбург, 10.10.2023. Суд отклонил апелляцию Региональной энергетической комиссии (РЭК) Свердловской области ...

В РЭК Свердловской области прокомментировали отмену ночного тарифа за электричество

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2023. Член экспертной группы при Региональной энергетической комиссии Свердловской области ...

В Свердловской области изменили тарифы на электричество

В Свердловской области утвердили новые тарифы на электричество взамен отмененных по указанию Федеральной ...

В Свердловской области изменили тарифы на электричество

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2023. В Свердловской области утвердили новые тарифы на электричество взамен отмененных по ...

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УрБК, Екатеринбург, 26.09.2019. Арбитражный суд Москвы решил оставить в силе предписание Федеральной антимонопольной ...