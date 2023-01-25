Суд отклонил апелляцию свердловской РЭК об отмене предписания ФАС России по пересмотру тарифа на электричество

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2023. Суд отклонил апелляцию Региональной энергетической комиссии (РЭК) Свердловской области ...25.01.2023 В РЭК Свердловской области прокомментировали отмену ночного тарифа за электричество
УрБК, Екатеринбург, 25.01.2023. Член экспертной группы при Региональной энергетической комиссии Свердловской области ...23.01.2023 В Свердловской области изменили тарифы на электричество
В Свердловской области утвердили новые тарифы на электричество взамен отмененных по указанию Федеральной ...23.01.2023 В Свердловской области изменили тарифы на электричество
УрБК, Екатеринбург, 23.01.2023. В Свердловской области утвердили новые тарифы на электричество взамен отмененных по ...26.09.2019 Суд отказался возвращать ЕМУП «Спецавтобаза» прежние тарифы на вывоз ТКО
УрБК, Екатеринбург, 26.09.2019. Арбитражный суд Москвы решил оставить в силе предписание Федеральной антимонопольной ...