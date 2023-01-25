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Вчера, 15:02

Суд отклонил апелляцию свердловской РЭК об отмене предписания ФАС России по пересмотру тарифа на электричество

Суд отклонил апелляцию Региональной энергетической комиссии (РЭК) Свердловской области об отмене предписания Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России по пересмотру тарифа на электричество. Позицию антимонопольного ведомства поддержали суды двух инстанций, сообщается на сайте ФАС.

Напомним, что в конце 2022 года свердловская РЭК увеличила дневной тариф на электричество для жителей региона более чем на треть — до 7,36 руб. Это решение было отменено ФАС России из-за несоответствия действующему законодательству.

Этому предшествовало большое количество жалоб от свердловчан на высокие дневные и пиковые тарифы на электроэнергию. Служба провела проверку и выявила, что Региональная энергетическая комиссия неверно установила тарифы на текущий год.

ФАС России предписала свердловской РЭК снизить дневные и пиковые тарифы на электрическую энергию для граждан до 1 февраля 2023 года. Требование службы было исполнено в установленный срок. Позже региональный орган тарифного регулирования попытался оспорить предписание ФАС России.
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