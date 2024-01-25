Кассационная инстанция подтвердила предписание ФАС в отношении РЭК Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 24.11.2023. В Свердловской области в 2024 году тарифы на электричество повышаться не будут. Такая ...10.10.2023 Суд отклонил апелляцию свердловской РЭК об отмене предписания ФАС России по пересмотру тарифа на электричество
Суд отклонил апелляцию Региональной энергетической комиссии (РЭК) Свердловской области об отмене предписания ...10.10.2023 Суд отклонил апелляцию свердловской РЭК об отмене предписания ФАС России по пересмотру тарифа на электричество
УрБК, Екатеринбург, 10.10.2023. Суд отклонил апелляцию Региональной энергетической комиссии (РЭК) Свердловской области ...23.01.2023 В Свердловской области изменили тарифы на электричество
В Свердловской области утвердили новые тарифы на электричество взамен отмененных по указанию Федеральной ...23.01.2023 В Свердловской области изменили тарифы на электричество
УрБК, Екатеринбург, 23.01.2023. В Свердловской области утвердили новые тарифы на электричество взамен отмененных по ...