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25.01.2024

Кассационная инстанция подтвердила предписание ФАС в отношении РЭК Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2024. В результате рассмотрения кассационной жалобы предписание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России относительно Региональной энергетической комиссии (РЭК) Свердловской области было подтверждено. Об этом сообщила пресс-служба ФАС.

Напомним, что в конце 2022 года свердловская РЭК увеличила дневной тариф на электричество для жителей региона более чем на треть — до 7,36 руб. Это решение было отменено ФАС России из-за несоответствия действующему законодательству.

Этому предшествовало большое количество жалоб от свердловчан на высокие дневные и пиковые тарифы на электроэнергию. Служба провела проверку и выявила, что РЭК неверно установила тарифы на текущий год.

ФАС России предписала свердловской РЭК снизить дневные и пиковые тарифы на электрическую энергию для граждан до 1 февраля 2023 года. Требование службы было исполнено в установленный срок. Позже региональный орган тарифного регулирования попытался оспорить предписание ФАС России, однако суды трех инстанций поддержали позицию службы.
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