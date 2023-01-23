В РЭК Свердловской области прокомментировали отмену ночного тарифа за электричество

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2023. Член экспертной группы при Региональной энергетической комиссии Свердловской области Владимир Имамов прокомментировал отмену ночных тарифов за электричество в регионе. По его словам, тариф «день-ночь» выгоден для потребителей, чья доля энергопотребления по ночам превышает 27%. Но таких граждан в РЭК насчитывают немного.
«Поэтому большинству жителей будет выгодно перейти к оплате электричества по единому тарифу, отказавшись от перепрограммирования. Такие изменения в расчетах оплаты нужно согласовать со своей управляющей организацией или энергосбытовой организацией», — цитирует его «Коммерсантъ».
Потребителям, использующим тариф «день-ночь», предлагается обратиться в сбытовую или сетевую организацию для последующего перепрограммирования счетчиков.
Уточним, что в ноябре 2022 года РЭК увеличила цены на электричество на 35%, что привело к недовольству населения. Это решение было отменено Федеральной антимонопольной службой. В итоге цена была снижена. Но потом был отменен ночной тариф.
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