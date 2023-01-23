В РЭК Свердловской области прокомментировали отмену ночного тарифа за электричество

В Свердловской области утвердили новые тарифы на электричество взамен отмененных по указанию Федеральной ...

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2023. В Свердловской области утвердили новые тарифы на электричество взамен отмененных по ...

В 2022-2024 годах тарифы на электричество в России будут расти на 5% в год

Тарифы на электроэнергию в России в 2022-2024 годах будут расти на 5% ежегодно. Также вырастет стоимость ее передачи. ...