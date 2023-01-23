УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 09:44

В РЭК Свердловской области прокомментировали отмену ночного тарифа за электричество

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2023. Член экспертной группы при Региональной энергетической комиссии Свердловской области Владимир Имамов прокомментировал отмену ночных тарифов за электричество в регионе. По его словам, тариф «день-ночь» выгоден для потребителей, чья доля энергопотребления по ночам превышает 27%. Но таких граждан в РЭК насчитывают немного.

«Поэтому большинству жителей будет выгодно перейти к оплате электричества по единому тарифу, отказавшись от перепрограммирования. Такие изменения в расчетах оплаты нужно согласовать со своей управляющей организацией или энергосбытовой организацией», — цитирует его «Коммерсантъ».

Потребителям, использующим тариф «день-ночь», предлагается обратиться в сбытовую или сетевую организацию для последующего перепрограммирования счетчиков.

Уточним, что в ноябре 2022 года РЭК увеличила цены на электричество на 35%, что привело к недовольству населения. Это решение было отменено Федеральной антимонопольной службой. В итоге цена была снижена. Но потом был отменен ночной тариф.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
23.01.2023 В Свердловской области изменили тарифы на электричество

В Свердловской области утвердили новые тарифы на электричество взамен отмененных по указанию Федеральной ...

23.01.2023 В Свердловской области изменили тарифы на электричество

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2023. В Свердловской области утвердили новые тарифы на электричество взамен отмененных по ...

01.10.2021 В 2022-2024 годах тарифы на электричество в России будут расти на 5% в год

Тарифы на электроэнергию в России в 2022-2024 годах будут расти на 5% ежегодно. Также вырастет стоимость ее передачи. ...

29.06.2010 В 2010 году в Свердловской области ожидается рост тарифов на коммунальные услуги на уровне 15%

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2010. «Нам в будущем году не обойтись без повышения тарифов на коммунальные услуги. Размер ...

20.01.2010 Председатель Региональной энергетической комиссии по Свердловской области Николай Подкопай: Мы будем постепенно подтягивать муниципальные образования области к уровню тарифа на пассажирские автоперевозки, установленному в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 20.01.2010. «Мы зарезервировали на 2010 год повышение тарифов на перевозки пассажиров в ...

Популярные новости
20.01.2023За две недели 2023 года в Таиланд прибыло почти 100 тыс. туристов из России28.12.2022В новом Генплане Екатеринбурга до 2045 года предусмотрено строительство новых трамвайных линий в Академический район28.12.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выделил дополнительно 403 млн рублей на развитие Нижних Серег29.12.2022С 1 января Агентство по страхованию вкладов начнет страховать выплаты и вклады в негосударственных пенсионных фондах29.12.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил внедрение цифровой платформы для создания единого цифрового пространства в регионе
Архив новостей
Январь 2023 (442)
Декабрь 2022 (711)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Август 2022 (779)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18