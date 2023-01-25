Суд отклонил апелляцию свердловской РЭК об отмене предписания ФАС России по пересмотру тарифа на электричество

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2023. Член экспертной группы при Региональной энергетической комиссии Свердловской области ...23.01.2023 В Свердловской области изменили тарифы на электричество
В Свердловской области утвердили новые тарифы на электричество взамен отмененных по указанию Федеральной ...23.01.2023 В Свердловской области изменили тарифы на электричество
УрБК, Екатеринбург, 23.01.2023. В Свердловской области утвердили новые тарифы на электричество взамен отмененных по ...26.09.2019 Суд отказался возвращать ЕМУП «Спецавтобаза» прежние тарифы на вывоз ТКО
УрБК, Екатеринбург, 26.09.2019. Арбитражный суд Москвы решил оставить в силе предписание Федеральной антимонопольной ...30.12.2009 Региональная энергетическая комиссия Свердловской области утвердила тарифы на электрическую энергию для населения на 2010 год
УрБК, Екатеринбург, 30.12.2009. Региональная энергетическая комиссия Свердловской области утвердила тарифы на ...