Суд отклонил апелляцию свердловской РЭК об отмене предписания ФАС России по пересмотру тарифа на электричество

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УрБК, Екатеринбург, 25.01.2023. Член экспертной группы при Региональной энергетической комиссии Свердловской области ...

В Свердловской области изменили тарифы на электричество

В Свердловской области утвердили новые тарифы на электричество взамен отмененных по указанию Федеральной ...

В Свердловской области изменили тарифы на электричество

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2023. В Свердловской области утвердили новые тарифы на электричество взамен отмененных по ...

Суд отказался возвращать ЕМУП «Спецавтобаза» прежние тарифы на вывоз ТКО

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2019. Арбитражный суд Москвы решил оставить в силе предписание Федеральной антимонопольной ...

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области утвердила тарифы на электрическую энергию для населения на 2010 год

УрБК, Екатеринбург, 30.12.2009. Региональная энергетическая комиссия Свердловской области утвердила тарифы на ...