В Свердловской области изменили тарифы на электричество

Новые тарифы на услуги ЖКХ в Свердловской области будут утверждены 18 декабря

Коммунальные тарифы в Курганской области с начала июля выросли не менее чем на 6%

УрБК, Курган, 02.07.2012. Тарифы на все коммунальные услуги с 1 июля 2012 года в Курганской области поднялись на 6% за ...