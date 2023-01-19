УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 13:23

В Свердловской области изменили тарифы на электричество

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2023. В Свердловской области утвердили новые тарифы на электричество взамен отмененных по указанию Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

В решении региональной энергетической комиссии (РЭК) сказано, что дневной тариф для населения составит 6,01 руб. за киловатт-час, ночной — 2,86 руб. за киловатт-час.

Напомним, что ранее РЭК увеличила дневной тариф более чем на треть — до 7,36 руб. Это решение было отменено ФАС России.

В то же время РЭК отменила постановление, позволявшее платить по ночному тарифу в выходные и праздники. Новые разъяснения не утверждены, поэтому пока нет полного понимания, как теперь будет действовать сетка тарифов.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
19.01.2023 РЭК Свердловской области рассматривает снижение тарифа на электроэнергию в регионе

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2023. В Региональной энергетической комиссии (РЭК) Свердловской области рассматривается ...

10.12.2012 Новые тарифы на услуги ЖКХ в Свердловской области будут утверждены 18 декабря

УрБК, Екатеринбург, 10.11.2012. 18 декабря состоится заседание Правления Региональной энергетической комиссии ...

02.07.2012 Коммунальные тарифы в Курганской области с начала июля выросли не менее чем на 6%

УрБК, Курган, 02.07.2012. Тарифы на все коммунальные услуги с 1 июля 2012 года в Курганской области поднялись на 6% за ...

13.10.2009 В 2010 году тарифы на электроэнергию для населения Свердловской области вырастут на 10%

УрБК, Екатеринбург, 13.10.2009. «В 2010 году тарифы на электроэнергию для населения вырастут на 10%», — заявила сегодня ...

11.01.2009 Региональная энергетическая комиссия Свердловской области утвердила новые тарифы на электрическую энергию, потребляемую населением

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2009. Региональной энергетической комиссией Свердловской области утверждены новые тарифы на ...

Популярные новости
20.01.2023За две недели 2023 года в Таиланд прибыло почти 100 тыс. туристов из России28.12.2022В новом Генплане Екатеринбурга до 2045 года предусмотрено строительство новых трамвайных линий в Академический район28.12.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выделил дополнительно 403 млн рублей на развитие Нижних Серег29.12.2022С 1 января Агентство по страхованию вкладов начнет страховать выплаты и вклады в негосударственных пенсионных фондах29.12.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил внедрение цифровой платформы для создания единого цифрового пространства в регионе
Архив новостей
Январь 2023 (374)
Декабрь 2022 (711)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Август 2022 (779)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18