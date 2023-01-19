В Свердловской области изменили тарифы на электричество

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2023. В Свердловской области утвердили новые тарифы на электричество взамен отмененных по указанию Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
В решении региональной энергетической комиссии (РЭК) сказано, что дневной тариф для населения составит 6,01 руб. за киловатт-час, ночной — 2,86 руб. за киловатт-час.
Напомним, что ранее РЭК увеличила дневной тариф более чем на треть — до 7,36 руб. Это решение было отменено ФАС России.
В то же время РЭК отменила постановление, позволявшее платить по ночному тарифу в выходные и праздники. Новые разъяснения не утверждены, поэтому пока нет полного понимания, как теперь будет действовать сетка тарифов.
УрБК, Екатеринбург, 19.01.2023. В Региональной энергетической комиссии (РЭК) Свердловской области рассматривается ...10.12.2012 Новые тарифы на услуги ЖКХ в Свердловской области будут утверждены 18 декабря
УрБК, Екатеринбург, 10.11.2012. 18 декабря состоится заседание Правления Региональной энергетической комиссии ...02.07.2012 Коммунальные тарифы в Курганской области с начала июля выросли не менее чем на 6%
УрБК, Курган, 02.07.2012. Тарифы на все коммунальные услуги с 1 июля 2012 года в Курганской области поднялись на 6% за ...13.10.2009 В 2010 году тарифы на электроэнергию для населения Свердловской области вырастут на 10%
УрБК, Екатеринбург, 13.10.2009. «В 2010 году тарифы на электроэнергию для населения вырастут на 10%», — заявила сегодня ...11.01.2009 Региональная энергетическая комиссия Свердловской области утвердила новые тарифы на электрическую энергию, потребляемую населением
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2009. Региональной энергетической комиссией Свердловской области утверждены новые тарифы на ...