С 1 апреля 2024 года тариф на отопление в Екатеринбурге повысили до 2 тыс. 419,75 рубля за Гкал

С 1 июля 2024 года тариф на вывоз мусора в Екатеринбурге поднимут до 687 рублей за кубометр

В Свердловской области не будут повышать тарифы на электроэнергию в 2024 году

УрБК, Екатеринбург, 24.11.2023. В Свердловской области в 2024 году тарифы на электричество повышаться не будут. Такая ...