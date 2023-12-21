С 1 апреля 2024 года тариф на отопление в Екатеринбурге повысили до 2 тыс. 419,75 рубля за Гкал

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2023. Региональная энергетическая комиссия (РЭК) Свердловской области утвердила повышение ...24.11.2023 В Свердловской области не будут повышать тарифы на электроэнергию в 2024 году
УрБК, Екатеринбург, 24.11.2023. В Свердловской области в 2024 году тарифы на электричество повышаться не будут. Такая ...30.07.2015 РЭК Свердловской области оштрафовала компании региона почти на 4,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 30.07.2015. Специалистами РЭК Свердловской области за II квартал 2015 года проведено 43 проверки ...26.02.2010 Региональная энергетическая комиссия Свердловской области отказала ООО «Производственное предприятие «Завод строительных материалов» в повышении тарифов на тепловую энергию для граждан
УрБК, Екатеринбург, 26.02.2010. Региональная энергетическая комиссия Свердловской области не позволила увеличить ...03.04.2009 Региональная энергетическая комиссия Свердловской области отказала ООО «Теплогенерирующая компания энерго», ходатайствовавшему о двукратном увеличении стоимости услуг, оказываемых газовыми котельными жителям пос. Монетный
УрБК, Екатеринбург, 03.04.2009. На очередном заседании Правления Региональной энергетической комиссии рассмотрены дела ...