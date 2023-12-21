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Вчера, 17:01

С 1 апреля 2024 года тариф на отопление в Екатеринбурге повысили до 2 тыс. 419,75 рубля за Гкал

УрБК, Екатеринбург, 01.04.2024. С 1 апреля 2024 года тариф на отопление в столице Среднего Урала увеличился с 2 тыс. 265,07 руб. до 2 тыс. 419,75 руб. за Гкал. Соответствующее постановление приняла Региональная энергетическая комиссия (РЭК).

С 1 июля соответствующий тариф увеличится до 2 тыс. 685,73 руб. за Гкал. Таким образом, с 1 января 2024 года показатель вырастет почти на 11,9%.
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