РЭК опубликовала новый вариант тарифов на вывоз мусора в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2023. Для Екатеринбурга признали недействительными тарифы на вывоз мусора, которые были ...16.12.2019 К лету 2020 года РЭК планирует рост тарифов на вывоз мусора в Свердловской области
Власти Свердловской области определятся с тарифами на вывоз мусора на ближайшие несколько лет. Ставки тарифов на ...16.12.2019 К лету 2020 года РЭК планирует рост тарифов на вывоз мусора в Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 16.12.2019. Власти Свердловской области определятся с тарифами на вывоз мусора на ближайшие ...05.03.2019 В Екатеринбурге снизят тариф на вывоз мусора на 74 копейки
В Свердловской области могут снизить тарифы на вывоз твердых бытовых отходов (ТКО). Об этом говорится в проекте ...05.03.2019 В Екатеринбурге снизят тариф на вывоз мусора на 74 копейки
УрБК, Екатеринбург, 05.03.2019. В Свердловской области могут снизить тарифы на вывоз твердых бытовых отходов (ТКО). Об ...