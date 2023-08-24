РЭК опубликовала новый вариант тарифов на вывоз мусора в Екатеринбурге

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Свердловский облсуд признал недействительными текущие тарифы на вывоз мусора

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2023. Для Екатеринбурга признали недействительными тарифы на вывоз мусора, которые были ...

К лету 2020 года РЭК планирует рост тарифов на вывоз мусора в Свердловской области

Власти Свердловской области определятся с тарифами на вывоз мусора на ближайшие несколько лет. Ставки тарифов на ...

К лету 2020 года РЭК планирует рост тарифов на вывоз мусора в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2019. Власти Свердловской области определятся с тарифами на вывоз мусора на ближайшие ...

В Екатеринбурге снизят тариф на вывоз мусора на 74 копейки

В Свердловской области могут снизить тарифы на вывоз твердых бытовых отходов (ТКО). Об этом говорится в проекте ...

В Екатеринбурге снизят тариф на вывоз мусора на 74 копейки

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2019. В Свердловской области могут снизить тарифы на вывоз твердых бытовых отходов (ТКО). Об ...