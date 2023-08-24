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РЭК опубликовала новый вариант тарифов на вывоз мусора в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2023. Региональная энергетическая комиссия (РЭК) представила новый вариант тарифов на вывоз мусора в Екатеринбурге и 34 районах Свердловской области, которые обслуживает МУП «Спецавтобаза». Изменения еще не утверждены и будут рассмотрены 30 августа.

Согласно постановлению РЭК, на остаток 2023 года и до 1 июля 2024 года тариф составит 627,06 руб./кубометр. Далее он вырастет до 664,5 руб./кубометр, а 1 июля 2025 года — до 704,51 руб./кубометр. Следующее повышение произойдет 1 июля 2026 года — до 741,73 руб./кубометр.

Напомним, что ранее Свердловский областной суд признал тарифы на вывоз мусора недействительными.
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