Свердловский облсуд признал недействительными текущие тарифы на вывоз мусора

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2023. Для Екатеринбурга признали недействительными тарифы на вывоз мусора, которые были приняты в 2021 году. Такое решение вынес Свердловский областной суд, сообщает Региональная энергетическая комиссия (РЭК). Иск об отмене тарифов ранее подало МУП «Спецавтобаза», которое занимается вывозом мусора в Екатеринбурге и восточной части региона. Теперь РЭК должна изменить тарифы.

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