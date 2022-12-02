Свердловский облсуд признал недействительными текущие тарифы на вывоз мусора

Региональная энергетическая комиссия (РЭК) Свердловской области установила новые тарифы на вывоз мусора в Восточной, ...02.12.2022 РЭК Свердловской области утвердила новые тарифы на вывоз мусора
УрБК, Екатеринбург, 02.12.2022. Региональная энергетическая комиссия (РЭК) Свердловской области установила новые тарифы ...16.12.2019 К лету 2020 года РЭК планирует рост тарифов на вывоз мусора в Свердловской области
Власти Свердловской области определятся с тарифами на вывоз мусора на ближайшие несколько лет. Ставки тарифов на ...16.12.2019 К лету 2020 года РЭК планирует рост тарифов на вывоз мусора в Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 16.12.2019. Власти Свердловской области определятся с тарифами на вывоз мусора на ближайшие ...04.09.2019 В Екатеринбурге суд разрешил «Спецавтобазе» не понижать тарифы на обращение с ТКО
УрБК, Екатеринбург, 04.09.2019. В Екатеринбурге региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ...