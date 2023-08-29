С 1 июля 2024 года тариф на вывоз мусора в Екатеринбурге поднимут до 687 рублей за кубометр

Материалы по теме

РЭК опубликовала новый вариант тарифов на вывоз мусора в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2023. Региональная энергетическая комиссия (РЭК) представила новый вариант тарифов на вывоз ...

Свердловский облсуд признал недействительными текущие тарифы на вывоз мусора

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2023. Для Екатеринбурга признали недействительными тарифы на вывоз мусора, которые были ...

К лету 2020 года РЭК планирует рост тарифов на вывоз мусора в Свердловской области

Власти Свердловской области определятся с тарифами на вывоз мусора на ближайшие несколько лет. Ставки тарифов на ...

К лету 2020 года РЭК планирует рост тарифов на вывоз мусора в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2019. Власти Свердловской области определятся с тарифами на вывоз мусора на ближайшие ...

В Екатеринбурге снизят тариф на вывоз мусора на 74 копейки

В Свердловской области могут снизить тарифы на вывоз твердых бытовых отходов (ТКО). Об этом говорится в проекте ...