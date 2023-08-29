УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 12:21

С 1 июля 2024 года тариф на вывоз мусора в Екатеринбурге поднимут до 687 рублей за кубометр

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2023. Региональная энергетическая комиссия (РЭК) Свердловской области утвердила повышение тарифов на вывоз мусора в 2024-2026 годах. Об этом говорится в постановлении РЭК № 225-ПК.

В 2023 году тариф составляет 627,06 руб. за куб. м с учетом НДС. С 1 июля 2024 года тариф поднимут до 687,49 руб. за куб. м, в 2025 году его вначале снизят до 664,69 руб. за куб. м, а с 1 июля — поднимут до 704,70 руб. за куб. м. С 1 июля 2026 года тариф вырастет до 742,18 руб. за куб. м.

Ранее свердловский облсуд удовлетворил иск МУП «Спецавтобаза» и признал принятые в 2021 году тарифы на вывоз мусора недействительными. После этого РЭК разработала план повышения тарифов.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
29.08.2023 РЭК опубликовала новый вариант тарифов на вывоз мусора в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2023. Региональная энергетическая комиссия (РЭК) представила новый вариант тарифов на вывоз ...

24.08.2023 Свердловский облсуд признал недействительными текущие тарифы на вывоз мусора

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2023. Для Екатеринбурга признали недействительными тарифы на вывоз мусора, которые были ...

16.12.2019 К лету 2020 года РЭК планирует рост тарифов на вывоз мусора в Свердловской области

Власти Свердловской области определятся с тарифами на вывоз мусора на ближайшие несколько лет. Ставки тарифов на ...

16.12.2019 К лету 2020 года РЭК планирует рост тарифов на вывоз мусора в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2019. Власти Свердловской области определятся с тарифами на вывоз мусора на ближайшие ...

05.03.2019 В Екатеринбурге снизят тариф на вывоз мусора на 74 копейки

В Свердловской области могут снизить тарифы на вывоз твердых бытовых отходов (ТКО). Об этом говорится в проекте ...

Популярные новости
24.11.2023В Свердловской области не будут повышать тарифы на электроэнергию в 2024 году22.11.2023Ученый объяснил неурожаи картофеля, овощей и кормовых культур в Свердловской области в последние четыре года24.11.2023Татьяна Янтюшева: Исправление исторических ошибок в ЕГРН — одна из ключевых задач Росреестра06.12.2023Эхо коммунальных войн01.12.2023По порядку номеров
Архив новостей
Декабрь 2023 (504)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
1