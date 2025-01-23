В Нижнем Тагиле направили в суд дело о мошенничестве с кредитами на 600 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2025. Прокуратура Свердловской области передала в суд дело о мошенничестве с кредитами на сумму 595 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Обвинительное заключение было утверждено в отношении экс-гендиректора ООО «Медицинская компания «ЮНИКС», 1968 г.р. Он обвиняется в мошенничестве в сфере кредитования в особо крупном размере, совершенном с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ).



По версии следствия, в период с начала 2017 по февраль 2018 года обвиняемый похитил кредитные средства, выданные ему банком. Ранее он неоднократно заключал кредитные договоры на финансирование госконтрактов на строительство медучреждений, поставку медоборудования. В последнем случае мужчина скрыл истинное, сильно ухудшившееся финансовое положение компании и заставил своих сотрудников передать кредитной организации ложные сведения с целью получения средств, которые он не намеревался отдавать.



Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Нижнего Тагила для рассмотрения по существу.