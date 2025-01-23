В Нижнем Тагиле направили в суд дело о мошенничестве с кредитами на 600 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.08.2024. В Невьянске прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в ...19.08.2024 В Екатеринбурге суд рассмотрит дело о мошенничестве в сфере кредитования на сумму свыше 1,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 19.08.2024. В Екатеринбурге прокуратора утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в ...28.06.2024 В Тугулыме перед судом предстанет бывший директор МУПа за хищение бюджетных средств
УрБК, Екатеринбург, 28.06.2024. В Тугулыме перед судом предстанет житель Тюмени, являющийся бывшим директором ...07.03.2024 В Екатеринбурге суд рассмотрит дело о хищении банковских средств на сумму более 200 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 07.03.2024. Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу ...13.05.2014 Директор ООО «Сплав М» обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере
УрБК, Екатеринбург, 13.05.2014. Прокуратура Каменска-Уральского утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в ...