В Екатеринбурге перед судом предстанет экс-директор магазина сотовой связи за присвоение имущества на сумму свыше 3,2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2024. Прокуратура Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора магазина офиса сотовой связи, который, воспользовавшись служебным положением, похитил имущество компании на многомилионную сумму.



По версии следствия, в октябре 2023 года обвиняемый присвоил принадлежащий компании 21 сотовый телефон известных марок на общую сумму свыше 951 тыс. руб. Часть телефонов мужчина сдал в ломбард, а другие хранил дома с целью продажи через сайт объявлений, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Кроме того, в день своего увольнения, 31 октября 2023 года, обвиняемый похитил из сейфа компании вверенную ему сумму в размере более 2,3 млн руб.



Мужчина обвиняется по частям 3 и 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение вверенного имущества, с использованием служебного положения, в крупном и особо крупном размерах».



Уголовное дело направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.