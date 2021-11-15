В Екатеринбурге перед судом предстанет экс-директор магазина сотовой связи за присвоение имущества на сумму свыше 3,2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 15.11.2021. Администратора магазина «Пятерочка» в Екатеринбурге обвиняют в хищении более 400 тыс. ...05.11.2020 Житель Екатеринбурга обвиняется в хищении драгоценностей из ювелирной мастерской на сумму свыше 1,1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 05.11.2020. В Екатеринбурге перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в присвоении ювелирных ...05.12.2019 В Кыштыме перед судом предстанет мужчина за незаконный оборот немаркированной алкогольной продукции на сумму более 3 млн рублей
УрБК, Челябинск, 05.12.2019. В Кыштымский городской суд направлено уголовное дело в отношении мужчины, осуществлявшего ...21.10.2019 В Талице будут судить бывшего врача больницы «Маян» за хищение 23 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 21.10.2019. В суд направлено уголовное дело в отношении бывшего главного врача Областной ...02.02.2016 Уголовное дело в отношении экс-директора Уральского приборостроительного завода направлено в суд
УрБК, Екатеринбург, 02.02.2016. Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего ...