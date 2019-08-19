Часовой ломбард: как превратить часы в быстрые деньги

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Челябинское УФАС признало незаконной рекламу ломбарда «Авто Ломбард Урал»

УрБК, Челябинск, 19.08.2019. Реклама ломбарда «Авто Ломбард Урал» о выдаче займов под залог автотранспорта признана ...

Суд оставил в силе решение Челябинского УФАС России по делу о рекламе займа под 0%

УрБК, Челябинск, 04.06.2019. Арбитражный суд Челябинской области подтвердил, что реклама ООО «Ваш ломбард», которая ...

В Екатеринбурге ломбард «Дар Плюс» оштрафован за обсчет клиентов при выдаче потребительского кредита

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2017. В Екатеринбурге ломбард «Дар Плюс» оштрафован на 20 тыс. руб. за обсчет клиентов при ...

В Алапаевске товароведа компании «Фианит-Ломбард» будут судить за мошенничество

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2017. В Алапаевский городской суд направлено уголовное дело в отношении товароведа ООО ...

90% россиян не пользуются услугами ломбардов

УрБК, Москва, 25.07.2014. Каждый десятый россиянин пользуется услугами ломбардов. Об этом свидетельствуют данные ...