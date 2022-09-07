В Екатеринбурге за хищение денег клиентов перед судом предстанет директор компании «Исеть-Страхование»

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2023. Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы 1986 года рождения. Женщина обвиняется в присвоении 606 тыс. руб., которые ей доверили клиенты, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
По версии следствия, обвиняемая, будучи директором ООО «Исеть-Страхование», в период с апреля по сентябрь 2022 года составила ряд договоров страхования и страховых полисов. Страхователи вверяли екатеринбурженке свои деньги, но она не доводила их до страховщиков, а тратила по своему усмотрению. Размер причиненного ущерба от действий обвиняемой составил 605 тыс. 967 руб.
Уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения» рассмотрит Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга. Страховому агенту грозит до 6 лет лишения свободы.
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