УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 11:06

В Екатеринбурге за хищение денег клиентов перед судом предстанет директор компании «Исеть-Страхование»

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2023. Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы 1986 года рождения. Женщина обвиняется в присвоении 606 тыс. руб., которые ей доверили клиенты, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По версии следствия, обвиняемая, будучи директором ООО «Исеть-Страхование», в период с апреля по сентябрь 2022 года составила ряд договоров страхования и страховых полисов. Страхователи вверяли екатеринбурженке свои деньги, но она не доводила их до страховщиков, а тратила по своему усмотрению. Размер причиненного ущерба от действий обвиняемой составил 605 тыс. 967 руб.

Уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения» рассмотрит Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга. Страховому агенту грозит до 6 лет лишения свободы.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
07.09.2022 В Екатеринбурге перед судом предстанет бывший бухгалтер компании «Содружество» за хищение более 3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2022. В Екатеринбурге перед судом предстанет женщина, занимавшаяся бухгалтерским учетом в ООО ...

11.07.2022 В Екатеринбурге бывший главбух компании «Связь-Инвест» предстанет перед судом за хищение более 9 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2022. В Екатеринбурге перед судом предстанет женщина 1971 года рождения, ранее занимавшая ...

26.12.2014 Руководитель подразделения СвЖД обвиняется в хищении 190 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2014. Уральская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному ...

09.04.2014 В Свердловской области перед судом предстанет экс-начальник почтового отделения за хищение средств ФГУП «Почта России»

УрБК, Екатеринбург, 09.04.2014. Прокуратура Пышминского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в ...

24.12.2013 Директор ООО «Бюро Путешествий — Розовый Пеликан» предстанет перед судом

УрБК, Екатеринбург, 24.12.2013. Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по ...

Популярные новости
09.06.2023На Среднем Урале в выходные ожидаются ночные заморозки19.06.2023В Свердловской области спрос на работников медицинской сферы за год вырос на 42%09.06.2023Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%01.06.2023Минстрой РФ запретил частным компаниям обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования23.06.2023Минтруд разработал поправки о повышении МРОТ с 1 января 2024 года до 19 тыс. 242 рублей
Архив новостей
Июнь 2023 (612)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18