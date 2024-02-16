ГИБДД закрыла три моста на реке Туре из-за паводка

Фото предоставлено пресс-службой Управления ГИБДД по Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2024. В связи с паводковым разливом реки Туры на трех мостах ограничено движение для всех видов транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Свердловской области.Движение ограничено на: на первом километре автодороги «село Туринская Слобода — деревня Решетникова — деревня Сагай»; на пятом километре + 900 м автодороги «село Сладковское — деревня Макуй»; на шестом километре подъезда к деревне Барбашина от автодороги «село Байкалово — село Туринская Слобода — Туринск».«Перебраться через зоны подтопления в настоящее время возможно паромной переправой или на лодке. Путей объезда данных участков нет», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.