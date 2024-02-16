ГИБДД закрыла три моста на реке Туре из-за паводка

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2024. Движение автотранспорта на 31 км трассы Екатеринбург — Тюмень восстановлено в 13.10. Об ...16.02.2024 Участок трассы Екатеринбург — Тюмень перекрыт на 31 километре из-за ДТП
УрБК, Екатеринбург, 16.02.2024. Инспекторы ГИБДД перекрыли участок Тюменского тракта на 31 километре в сторону ...16.04.2020 Из-за паводка в Свердловской области ограничили движение по мостам через реки Мурза и Ирбит
УрБК, Екатеринбург, 16.04.2020. Из-за паводка на Среднем Урале ограничили движение по мостам через реки Мурза и Ирбит. ...17.04.2019 В Ирбите из-за подтоплений на трех мостах ограничено движение автомобилей
УрБК, Екатеринбург, 17.04.2019. В Ирбите из-за подтопления участков автомобильных дорог введено временное ограничение ...12.04.2016 Движение транспорта на автодороге Камышлов — Ирбит — Туринск — Тавда ограничено из-за паводка
УрБК, Екатеринбург, 12.04.2016. В связи с паводком в Свердловской области ограничено движение на автодороге Камышлов — ...