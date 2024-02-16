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Вчера, 12:01

ГИБДД закрыла три моста на реке Туре из-за паводка

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2024. В связи с паводковым разливом реки Туры на трех мостах ограничено движение для всех видов транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Свердловской области.

Движение ограничено на: на первом километре автодороги «село Туринская Слобода — деревня Решетникова — деревня Сагай»; на пятом километре + 900 м автодороги «село Сладковское — деревня Макуй»; на шестом километре подъезда к деревне Барбашина от автодороги «село Байкалово — село Туринская Слобода — Туринск».

ГИБДД закрыла три моста на реке Туре из-за паводка
Фото предоставлено пресс-службой Управления ГИБДД по Свердловской области

«Перебраться через зоны подтопления в настоящее время возможно паромной переправой или на лодке. Путей объезда данных участков нет», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
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